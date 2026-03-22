Kreisliga B Staffel 9 Urbar/Werlau stolpert fast gegen Schlusslicht Nico Balthasar 22.03.2026, 19:17 Uhr

i Die SG Oppenhausen (in Weiß) schlug in Nörtershausen den ehemaligen SG-Partner SSV Buchholz erwartungsgemäß mit 3:0. Oppenhausen bleibt als Tabellenzweiter im Rennen um den Aufstieg, Buchholz hat dagegen nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Zwei Absteiger gibt es. Mark Dieler

Ein später Doppelpack von Nico Hubrath bewahrte Urbar/Werlau in der B Staffel 9 vor einer Blamage gegen Schlusslicht Untermosel II: Hubrath traf in der 88. und 90. Minute für den Tabellenführer und machte so aus einem 1:1 ein 3:1.

Während die SG Ehrbachtal Ney (4.) am 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 spielfrei hatte, festigten Spitzenreiter Urbar und Verfolger Oppenhausen ihre Ambitionen, Niederburg (3.) verlor den Anschluss an das Spitzenduo. SV Waldesch – SG Mosel Löf II 14:0 (7:0).







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