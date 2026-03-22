Ein später Doppelpack von Nico Hubrath bewahrte Urbar/Werlau in der B Staffel 9 vor einer Blamage gegen Schlusslicht Untermosel II: Hubrath traf in der 88. und 90. Minute für den Tabellenführer und machte so aus einem 1:1 ein 3:1.
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Während die SG Ehrbachtal Ney (4.) am 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 spielfrei hatte, festigten Spitzenreiter Urbar und Verfolger Oppenhausen ihre Ambitionen, Niederburg (3.) verlor den Anschluss an das Spitzenduo. SV Waldesch – SG Mosel Löf II 14:0 (7:0).