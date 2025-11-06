Kreisliga B Staffel 9 Urbar/Werlau schenkt Laudert sieben Stück ein Nico Balthasar 06.11.2025, 15:08 Uhr

i Nach dem 0:5 in Argenthal gegen Mörschbach II (in Blau) steht für den SSV Buchholz um Kapitän Lino Dörr am Freitag (20 Uhr) das Auswärtsspiel beim Schlusslicht SG Mosel Löf II an. Die SG Mörschbach II hat zum Rückrundenstart in der 13-köpfigen B Staffel 9 spielfrei. Mark Dieler

Die SG Urbar/Werlau hat eine nahezu perfekte Hinrunde (elf Siege, ein Remis) in der B Staffel 9 mit einem 7:2-Auswärtssieg bei der SG Laudert stark abgeschlossen und geht mit sechs Punkten Vorsprung auf Oppenhausen in die Rückrunde.

Der 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 markiert den Endspurt vor der Winterpause und hält unten wie oben wichtige Partien bereit. Spitzenreiter Urbar/Werlau steht nach dem 7:2-Triumph in Laudert am Mittwoch vor einer Reifeprüfung, Verfolger Oppenhausen vor einer Pflichtaufgabe.







