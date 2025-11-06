Urbar/Werlau schenkt Laudert sieben Stück ein

Die SG Urbar/Werlau hat eine nahezu perfekte Hinrunde (elf Siege, ein Remis) in der B Staffel 9 mit einem 7:2-Auswärtssieg bei der SG Laudert stark abgeschlossen und geht mit sechs Punkten Vorsprung auf Oppenhausen in die Rückrunde.
Der 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 markiert den Endspurt vor der Winterpause und hält unten wie oben wichtige Partien bereit. Spitzenreiter Urbar/Werlau steht nach dem 7:2-Triumph in Laudert am Mittwoch vor einer Reifeprüfung, Verfolger Oppenhausen vor einer Pflichtaufgabe.