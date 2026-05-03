Kreisliga B Staffel 9
Urbar/Werlau macht sein Meisterstück in Waldesch
Meisterfoto: Die SG Urbar/Werlau steht nach dem 3:1 beim SV Waldesch als Meister der B Staffel 9 fest.
Meisterfoto: Die SG Urbar/Werlau steht nach dem 3:1 beim SV Waldesch als Meister der B Staffel 9 fest.
hjs-Foto

SG Urbar/Werlau – so heißt der hochverdiente Meister in der Kreisliga B Staffel 9. Das steht schon drei Spieltage vor Saisonende fest.

Lesezeit 2 Minuten
Nach drei vorgezogenen Partien unter der Woche sind nur noch drei Spiele am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 am Wochenende ausgetragen worden. Die Begegnungen hatten aber eine große Antwort parat, denn die Frage an der Spitze stellt sich nicht mehr: Die SG Urbar/Werlau gewann beim SV Waldesch mit 3:1 und sicherte sich damit die Meisterschaft.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport