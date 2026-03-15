Kreisliga B Staffel 9 Urbar/Werlau kassiert in Niederburg erste Niederlage Nico Balthasar 15.03.2026, 18:44 Uhr

i "Schiri, lass' doch laufen", ärgerte sich hier Urbar/Werlaus Kapitän Melvin Vogt über den Pfiff des Unparteiischen Klaus Rupp. Tabellenführer Urbar/Werlau kassierte in seinem 15. Spiel seine erste Niederlage beim 1:2 im Derby vor 300 Zuschauern bei der SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (mit Qutaiba Mahmoud). hjs-Foto

Nach 13 Siegen und einem Unentschieden hat es die SG Urbar/Werlau erwischt. Der Tabellenführer der B Staffel 9 verlor das Derby in Niederburg vor 300 Zuschauern mit 1:2.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat der Spitzenreiter Urbar/Werlau am 17. Spieltag das Derby in Niederburg verloren. Dadurch schiebt sich die Spitze enger zusammen. Der Lokalrivale und Ehrbachtal rücken auf sechs Punkte heran, der erste Verfolger aus Oppenhausen hat nur noch zwei Zähler Rückstand – allerdings bei einem Spiel mehr als Urbar/Werlau.







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