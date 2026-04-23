Freitag, Samstag, Sonntag – an allen Tagen wird am letzten April-Wochenende in der B Staffel 9 gespielt. Im Blickpunkt stehen vor allem die Topspiele Urbar (1.) gegen Ehrbachtal (3.) und Oppenhausen (2.) gegen Waldesch (5.).
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In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 beginnt vor allem für Spitzenreiter Urbar/Werlau, aber auch für Verfolger Oppenhausen die heiße Phase: Der Tabellenführer hat die Meisterschaft klar im Blick, doch mit dem Duell am 22. Spieltag gegen den Dritten Ehrbachtal beginnt das harte Restprogramm.