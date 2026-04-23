Kreisliga B Staffel 9 Urbar/Werlau hat noch ein hartes Restprogramm Nico Balthasar 23.04.2026, 14:45 Uhr

i Im Hinspiel wich die SG Ehrbachtal Ney (in Grün mit Mohamed Altwish) nach Karbach aus und ging dort gegen Tabellenführer Urbar/Werlau (von links mit Bjarne Lips und Leonard Retzmann) mit 0:6 unter. In Urbar steigt am Samstag (18 Uhr) das Rückspiel, dann nach achtwöchiger Pause wieder mit dem Karbacher Ex-Oberligaspieler Lips. hjs-Foto

Freitag, Samstag, Sonntag – an allen Tagen wird am letzten April-Wochenende in der B Staffel 9 gespielt. Im Blickpunkt stehen vor allem die Topspiele Urbar (1.) gegen Ehrbachtal (3.) und Oppenhausen (2.) gegen Waldesch (5.).

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 beginnt vor allem für Spitzenreiter Urbar/Werlau, aber auch für Verfolger Oppenhausen die heiße Phase: Der Tabellenführer hat die Meisterschaft klar im Blick, doch mit dem Duell am 22. Spieltag gegen den Dritten Ehrbachtal beginnt das harte Restprogramm.







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