Kreisliga B Staffel 9
Urbar schlägt Niederburg 5:1 und ist Tabellenführer
Die SG Urbar/Werlau (schwarze Trikots) um Torwart Michael Slupik hat im Derby in Urbar den Lokalrivalen SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid klar mit 5:1 bezwungen und die Tabellenführung erobert.
Christian Kiefer

Über eine ganze Woche (von Mittwoch bis kommenden Dienstag) erstreckt sich der Spieltag in der B Staffel 9. Zwei Partien wurden bereits absolviert – und beide hatten klare Sieger.

Lesezeit 2 Minuten
In der Kreisliga Fußball-Kreisliga B Staffel 9 haben der FC Emmelshausen-Karbach III (nun schon Dritter) und der neue Tabellenführer SG Urbar/Werlau Kantersiege eingefahren. Am Sonntag stehen „nur“ drei Spiele in der B 9 an.

Die Spiele unter der Woche

SG Mosel Löf II – FC Emmelshausen-Karbach III 0:7 (0:5).

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport