Über eine ganze Woche (von Mittwoch bis kommenden Dienstag) erstreckt sich der Spieltag in der B Staffel 9. Zwei Partien wurden bereits absolviert – und beide hatten klare Sieger.
Lesezeit 2 Minuten
In der Kreisliga Fußball-Kreisliga B Staffel 9 haben der FC Emmelshausen-Karbach III (nun schon Dritter) und der neue Tabellenführer SG Urbar/Werlau Kantersiege eingefahren. Am Sonntag stehen „nur“ drei Spiele in der B 9 an.
Die Spiele unter der Woche
SG Mosel Löf II – FC Emmelshausen-Karbach III 0:7 (0:5).