Kreisliga B Staffel 9 Urbar schlägt Niederburg 5:1 und ist Tabellenführer Nico Balthasar 03.10.2025, 11:50 Uhr

i Die SG Urbar/Werlau (schwarze Trikots) um Torwart Michael Slupik hat im Derby in Urbar den Lokalrivalen SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid klar mit 5:1 bezwungen und die Tabellenführung erobert. Christian Kiefer

Über eine ganze Woche (von Mittwoch bis kommenden Dienstag) erstreckt sich der Spieltag in der B Staffel 9. Zwei Partien wurden bereits absolviert – und beide hatten klare Sieger.

In der Kreisliga Fußball-Kreisliga B Staffel 9 haben der FC Emmelshausen-Karbach III (nun schon Dritter) und der neue Tabellenführer SG Urbar/Werlau Kantersiege eingefahren. Am Sonntag stehen „nur“ drei Spiele in der B 9 an. Die Spiele unter der Woche SG Mosel Löf II – FC Emmelshausen-Karbach III 0:7 (0:5).







Artikel teilen

Artikel teilen