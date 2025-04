Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat Unzenberg mit 5:1 beim Schusslicht Niederburg II gewonnen. Weiter geht es am Karsamstag mit dem nächsten Nachholspiel zwischen Buch und Dickenschied.

Das Nachholspiel an Gründonnerstag

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II – SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied 1:5 (0:3). Die Gastgeber können für die C-Klasse planen. „Die erste Halbzeit war von uns kein B-Klassen-Niveau. Wir haben keine Körpersprache, keinen Willen und keine Lust auf Fußball gezeigt und lagen zu Recht 0:3 hinten“, meckerte Coach Martin Backes. Nach Wiederanpfiff beobachtete er zwar eine Steigerung, doch es war zu spät für eine Wende. „Wir haben dann mal gezeigt, dass wir den Ball auch laufen lassen können. Mit ein bisschen Glück machen wir das 2:3, bekommen dann aber das vierte und fünfte. Danach war nicht mehr viel“, bilanzierte Backes. Unzenberg verbesserte sich mit dem Sieg von Rang zehn auf Platz sieben.

Tore: 0:1 Karim Ketouati (7.), 0:2 und 0:3 Patrick Kaspar (15., 41.), 1:3 Fernando Wolters (64.), 1:4 P. Kaspar (71.), 1:5 Christoph Bittner (86.).

Das Spiel an Karsamstag

SG Buch/Bell/Mörsdorf – SG Dickenschied/Gemünden (Sa., 15.30 Uhr, in Bell). Die Gäste können mit einem Sieg auf Rang zwei springen und hätten am Mittwoch noch ein weiteres Nachholspiel gegen Niederburg II in der Hinterhand. Die Bucher sind als Elfter bei sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 13 noch nicht ganz frei von allen Abstiegssorgen. Coach Klaus Vogt sagt: „Gegen Dickenschied müssen wir keine Punkte holen. Schon gar nicht mit der Truppe, die uns zur Verfügung steht.“ Sechs bis sieben Stammspieler werden ihm fehlen, am Karfreitag hatte er einen Kader von zwölf Mann, darunter drei Torhüter. Vogt schwant Böses, wenn er sich an das 0:7 bei Uhler/Kastellaun vor zwei Wochen erinnert, will aber das Beste versuchen: „Ich bin froh, wenn ich noch den ein oder anderen finde. Hoffentlich wird es nicht so ein Ergebnis wie gehen Uhler. Wir werden einfach versuchen, kompakt zu stehen. Alles andere wäre Wahnsinn.“