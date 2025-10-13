Mülhofen distanziert Engers II Unterzahl kostet Grenzbachtal Kraft und Punkte Leon Böckling, Max Buchmayer 13.10.2025, 10:52 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Nur in einem Spiel der Kreisliga B4 herrschten klare Verhältnisse. Während Ebernhahn sich bei Kosova II mit 4:0 behauptete, gab es vier Siege mit nur einem Treffer Unterschied. Darunter war das Topspiel zwischen Mülhofen und Engers II.

Nachdem die zweitplatzierte SG Puderbach in der Kreisliga B4 einen Dreier vorgelegt hatte, zog Spitzenreiter TV Mülhofen im Topspiel gegen den FV Engers II nach.SG Puderbach - SG Grenzbachtal 4:3 (0:0). Nach der torlosen ersten Halbzeit nahm das Spektakel seinen Lauf, wobei Puderbach als Sieger vom Platz ging.







