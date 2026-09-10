Müllenbach gegen Waldkönigen Ungeschlagene Hocheifeler erwarten Tabellenführer Ulmen Lutz Klattenberg 10.09.2026, 14:03 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 13 empfängt die SG Hocheifel 23 Adenau den Spitzenreiter SV Ulmen und die punktgleichen Teams DJK Müllenbach und SG Waldkönigen treffen aufeinander.

In der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 13 nehmen es die Teams aus der Verbandsgemeinde Adenau mit den Spitzenmannschaften auf. Die SG Hocheifel 23 Adenau, immer noch verlustpunktfrei, erwartet Tabellenführer SV Ulmen, der ein Spiel mehr absolviert und einen Punkt mehr auf dem Konto hat.







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