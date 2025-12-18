Kreisliga B Staffel 8 Ulmens Coach Sungen hört im Sommer auf, Nachfolge offen Mirko Bernd 18.12.2025, 13:07 Uhr

i Ulmens Trainer Mario Sungen (rechts) hört nach der Saison beim Tabellendritten der Kreisliga B Staffel 8 auf, bis dahin wird sein verletzter Co-Trainer Mike Schumacher ihm an der Seite stehen. Im Sommer soll dann ein neuer Cheftrainer in der Eifel übernehmen. Schumacher wird es nicht, er bleibt aber Co-Trainer. Alfons Benz

Der Eifel-B-Ligist SV Ulmen und sein Coach Mario Sungen gehen nach der Saison getrennte Wege. Die Gründe sind aber nicht sportlicher Natur, sondern privater. Zum Abschluss will Sungen mit dem SVU zurück in die A-Klasse. Seine Nachfolge ist offen.

Nach drei Jahren wird im Sommer 2026 Schluss sein für Mario Sungen als Trainer beim SV Ulmen, dem Tabellendritten der Fußball-Kreisliga B Staffel 8. Der Grund ist ein privater, die Nachfolgersuche für den SVU hat begonnen.„Für mich ist erst einmal Pause in den nächsten zwei Jahren, das habe ich den Jungs auch so gesagt“, erklärt Sungen, der im Frühjahr mit dem Hausbau in seinem Heimatort Pützborn (Stadtteil von Daun) beginnt: „Wir haben ja auch ...







