Die SG Eifel-Mitte Lissendorf ist nach dem 7:1 gegen den FC Demerath der erste Tabellenführer der B Staffel 13. Dahinter reiht sich der SV Laubach II nach dem 5:1 gegen Wershofen ein. Der SV Ulmen kam nicht über ein 0:0 hinaus.

Auftakt nach Maß für Laubach II, während in Ulmen Frust herrschte: Der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 bot direkt zum Saisonstart Gesprächsstoff.

Die Reserve des SV Laubach dominierte das Geschehen von Beginn an nach Belieben und sorgten schon vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse.