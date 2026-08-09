Kreisliga B Staffel 13
Ulmener Nullnummer trotz doppelter Überzahl
Symbolbild
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Die SG Eifel-Mitte Lissendorf ist nach dem 7:1 gegen den FC Demerath der erste Tabellenführer der B Staffel 13. Dahinter reiht sich der SV Laubach II nach dem 5:1 gegen Wershofen ein. Der SV Ulmen kam nicht über ein 0:0 hinaus.

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Auftakt nach Maß für Laubach II, während in Ulmen Frust herrschte: Der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 bot direkt zum Saisonstart Gesprächsstoff.SV Laubach II – SV Wershofen/Hümmel 5:1 (4:0). Die Reserve des SV Laubach dominierte das Geschehen von Beginn an nach Belieben und sorgten schon vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse.
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