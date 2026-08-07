Los geht es auch in der B Staffel 13: Der SV Ulmen darf direkt ein heißes Duell gegen die DJK Müllenbach bestreiten. Der SV Laubach II hat Heimrecht gegen Wershofen/Hümmel.

Auch die Fußball-Kreisliga B 13 startet in die neue Spielzeit – mit dabei aus dem COC-Gebiet sind der SV Laubach II und der SV Ulmen.

Beim SV Laubach II ist die Enttäuschung über das Ausscheiden im Kreispokal 1 (2:4 in Cochem) einer optimistischen Grundhaltung gewichen.