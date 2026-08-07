Kreisliga B Staffel 13
Ulmener Auftakt mit Duell gegen JSG-Partner
Debüt für den neuen Trainer des SV Ulmen und früheren Rheinlandliga-Kicker der SG Ellscheid: Der gebürtige Lutzerather Manuel Ba
Debüt für den neuen Trainer des SV Ulmen und früheren Rheinlandliga-Kicker der SG Ellscheid: Der gebürtige Lutzerather Manuel Back startet mit Ulmen am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Duell gegen die DJK Müllenbach.
SG Vulkaneifel Meerfeld

Los geht es auch in der B Staffel 13: Der SV Ulmen darf direkt ein heißes Duell gegen die DJK Müllenbach bestreiten. Der SV Laubach II hat Heimrecht gegen Wershofen/Hümmel.

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Auch die Fußball-Kreisliga B 13 startet in die neue Spielzeit – mit dabei aus dem COC-Gebiet sind der SV Laubach II und der SV Ulmen.SV Laubach II – SV Wershofen/Hümmel (So., 12.30 Uhr). Beim SV Laubach II ist die Enttäuschung über das Ausscheiden im Kreispokal 1 (2:4 in Cochem) einer optimistischen Grundhaltung gewichen.
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