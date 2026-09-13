Die SG Ellscheid II führt die B Staffel 13 mit 16 Punkten aus 6 Spielen an, dahinter folgen die makellosen Teams (ein Spiel weniger) Eifel-Mitte Lissendorf und Hocheifel Adenau. Letztgenannte fügten dem Vierten SV Ulmen die erste Niederlage bei.
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Der SV Laubach II hat am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 mit 3:1 in Darscheid bei der SG Mehren gewonnen und bleibt auf Rang fünf. Der SV Ulmen unterlag in Adenau mit 2:3 und kassierte die erste Saisonniederlage.SG Mehren/Darscheid – SV Laubach II 1:3 (1:3).