Kreisliga B Staffel 13 Ulmen kassiert in Adenau die erste Niederlage Nico Balthasar 13.09.2026, 18:15 Uhr

i Noah Braun (in Rot, links) traf zum 1:1 für den SV Laubach II in Darscheid gegen die SG Mehren, Linus Keller (rechts) markierte das 2:1 für die Vordereifeler Reserve, die am Ende 3:1 gewann und Tabellenplatz fünf in der B Staffel 13 festigte. Alfons Benz

Die SG Ellscheid II führt die B Staffel 13 mit 16 Punkten aus 6 Spielen an, dahinter folgen die makellosen Teams (ein Spiel weniger) Eifel-Mitte Lissendorf und Hocheifel Adenau. Letztgenannte fügten dem Vierten SV Ulmen die erste Niederlage bei.

Der SV Laubach II hat am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 mit 3:1 in Darscheid bei der SG Mehren gewonnen und bleibt auf Rang fünf. Der SV Ulmen unterlag in Adenau mit 2:3 und kassierte die erste Saisonniederlage. SG Mehren/Darscheid – SV Laubach II 1:3 (1:3).







Artikel teilen

Artikel teilen