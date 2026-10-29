Kreisliga B Staffel 13 Ulmen kann nach Punkten mit Waldkönigen gleichziehen Nico Balthasar 29.10.2026, 14:49 Uhr

i Symbolbild dpa

Das Spitzenspiel des letzten Hinrundenspieltags der B Staffel 13 zwischen Laubach II (5.) und Ellscheid II (1.) findet erst am Mittwoch statt. Ulmen (6.) ist dagegen am Samstag beim Verfolgerduell in Waldkönigen (4.) gefordert.

Am 13. und letzten Spieltag der Hinrunde in der Kreisliga B Staffel 13 empfängt die SG Waldkönigen (4. Platz/23 Punkte) am Samstag den Sechsten SV Ulmen (20 Punkte). Die Partie des Tabellenfünften SV Laubach II (22 Zähler) gegen den Tabellenführer SG Ellscheid II (31 Punkte) wurde auf den kommenden Mittwoch (19.







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