Das Spitzenspiel des letzten Hinrundenspieltags der B Staffel 13 zwischen Laubach II (5.) und Ellscheid II (1.) findet erst am Mittwoch statt. Ulmen (6.) ist dagegen am Samstag beim Verfolgerduell in Waldkönigen (4.) gefordert.
Lesezeit 1 Minute
Am 13. und letzten Spieltag der Hinrunde in der Kreisliga B Staffel 13 empfängt die SG Waldkönigen (4. Platz/23 Punkte) am Samstag den Sechsten SV Ulmen (20 Punkte). Die Partie des Tabellenfünften SV Laubach II (22 Zähler) gegen den Tabellenführer SG Ellscheid II (31 Punkte) wurde auf den kommenden Mittwoch (19.