Kreisliga B Staffel 13 Ulmen: Back spricht von „kritischer Personallage“ Nico Balthasar 24.09.2026, 14:00 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

In der B Staffel 13 steht der Hit zwischen dem Zweiten Hocheifel Adenau (18 Punkte, ein Spiel weniger) und dem Ersten SG Ellscheid II (19 Zähler) an. Der Dritte SV Laubach II und der Vierte SV Ulmen können deshalb an das Spitzenduo heranrücken.

Am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 tritt der Dritte SV Laubach II beim Zwölften FC Kirchweiler an. Der mit Laubach II punktgleiche SV Ulmen (4.) empfängt Wershofen/Hümmel (11.) – und muss dabei auf mehrere Spieler verzichten.







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