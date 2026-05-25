Fußball-Kreisliga B5 TuS Weinähr vergeigt 2:0-Vorsprung und steigt ab Stefan Nink 25.05.2026, 12:32 Uhr

i Happy End nach reichlich verkorkster Saison: Mit dem 3:0-Heimsieg gegen den TuS KK blieb der TuS Singhofen am rettenden Ufer. Das löste an der Bäderstraße grenzenlose Erleichterung aus, während in Weinähr Tristesse pur herrschte. Andreas Hergenhahn

Die Würfel sind gefallen. Während die SG Rheinhöhen II den Kopf noch aus der Schlinge zog, rutschte der TuS Weinähr trotz zwischenzeitlich exzellent anmutender Ausgangslage doch noch unter den Strich und gehört demnächst wieder der C-Klasse an.

Der finale Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 war an Spannung nicht zu überbieten. Spieler, Trainer und Anhänger gingen am Pfingstsonntag durch ein Wechselbad der Gefühle. Gegen 17 Uhr liegen dann Freud’ und Leid’ extrem dicht beieinander.Die Ausgangsposition vor dem Anpfiff: Die ungünstigsten Karten hielt die Reserve der SG Rheinhöhen in Händen, die bei 24 Zählern auf dem Konto unbedingt gewinnen und gleichzeitig hoffen musste, ...







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