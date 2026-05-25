Die Würfel sind gefallen. Während die SG Rheinhöhen II den Kopf noch aus der Schlinge zog, rutschte der TuS Weinähr trotz zwischenzeitlich exzellent anmutender Ausgangslage doch noch unter den Strich und gehört demnächst wieder der C-Klasse an.
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Der finale Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 war an Spannung nicht zu überbieten. Spieler, Trainer und Anhänger gingen am Pfingstsonntag durch ein Wechselbad der Gefühle. Gegen 17 Uhr liegen dann Freud’ und Leid’ extrem dicht beieinander.Die Ausgangsposition vor dem Anpfiff: Die ungünstigsten Karten hielt die Reserve der SG Rheinhöhen in Händen, die bei 24 Zählern auf dem Konto unbedingt gewinnen und gleichzeitig hoffen musste, ...