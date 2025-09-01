Mit der SG Nievern, den Sportfreunden Bad Ems und der Nassovia löst ein Trio an der Tabellenspitze der Fußball-Kreidliga B5 seine Aufgaben weiter im Gleichschritt. Aar-Einrich und die Rheinhöhen-Reserve bleiben ebenfalls ungeschlagen.

Ein Quartett muss in der Fußball-Kreisliga B5 weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Darunter befindet sich überraschend mit dem TuS Singhofen auch ein A-Liga-Absteiger.

SG Mühlbachtal II – TuS Weinähr 0:1 (0:0). An der Lauterter Straße platzte für die Kicker aus der kleinen Gemeinde im Gelbachtal der Knoten, im Duell der bis dahin punktlosen Kontrahenten gelang dem TuS der erste Dreier der Runde. „In einem chancenarmen Spiel hatte Weinähr das glücklichere Ende für sich“, so SG-Trainer Rolf Bruchhäuser. Kollege Luca Kunkler: „Endlich konnten wir uns belohnen und unsere ersten Punkte in der Klasse einfahren.“ Schiedsrichter: Recep Ünver. Tor: 0:1 Julien Beier (58.). Zuschauer: 20.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – TuS Nassau 4:6 (2:3). Unterschiedlich bewertet wurde der Kick voln den Beteiligten. „Wir waren heute selbst unser stärkster Gegner, es jeweils bis zur Zwei-Tore-Führung gut gemacht und dann jeweils zwei Gänge zurückgefahren. So kam Bogel immer wieder ran. Dank unserer Effizienz bei Standards haben wir das Ding dann noch geschaukelt“, klang TuS-Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer trotz des Dreiers in Bornich – es war immerhin der vierte Sieg in Serie – nicht restlos zufrieden. Philipp Itzel (BoReiBo) sah es so: „Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Leider haben wir uns die meisten Gegentore selbst reingeschossen. Schade das wir uns nicht belohnen konnten.“ Schiedsrichter: Alexander Wiediker. Tore: 0:1 Yannick Ludwig (17.), 0:2 Noel Tschiersch (21.), 1 :2 Melvin Maus (25.), 2:2 Steffen Wangard (32., Elfmeter), 2:3 Vitali Hipot (38.), 2:4 Yannick Ludwig (55.), 3:4 Moritz Lenz (79.), 4:4 Nicolas Kurth (83.), 4:5 Yannick Ludwig (88.), 4:6 Christian Thisse-Gemmer (90.). Zuschauer: 20.

SG Elbert/Horbach II – SG Aar-Einrich 0:7 (0:4). Klare Sache an der Welschneudorfer Backeswiese. „Der Sieg gegen einen sehr fairen Gegner geht in der Höhe in Ordnung. Zur Vorwoche war es eine Steigerung in der Chancenverwertung“, resümierte Aar-Einrich-Coach Andreas Weyl den dritten Saisonerfolg seiner Schützlinge. Schiedsrichter: Cenk Altun. Tore: 0:1 Kerim Cimendag (5.), 0:2 Danny Popp (12.), 0:3 Kerim Cimendag (25.), 0:4 Danny Popp (45.), 0:5 Sascha Wöll (51.), 0:6 Fynn Gotal (72.), 0:7 Kerim Cimendag (84.). Zuschauer: 30.

Spfr Bad Ems – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 3:1 (3:0). „Die ersten 70 Minuten waren wir spielbestimmend und klar besser. Nach der Pause haben wir es verpasst weitere Tore nachzulegen. Mit den letzten 20 Minuten bin ich überhaupt nicht zufrieden, daran müssen wir noch arbeiten“, bilanzierte Spfr-Coach Süleyman Düzce. Kollege Jan Noppe bemängelte den Auftritt seiner Elf im ersten Abschnitt. „Da waren wir nicht wach und haben uns zu viele Abspielfehler erlaubt. Daher geht das Ergebnis auch in Ordnung.“ Schiedsrichter: Sebastian Hoppe. Tore: 1:0 Adrian Ditler (24.), 2:0 Cecilio Reinhardt (29.), 3:0 John Ziegert (42.), 3:1 Yannis Echternach (70., Elfmeter). Gelb-Rot: Shqipron Plakolli (90.+2, Bad Ems). Zuschauer: 30.

FSV Welterod – SG Rheinhöhen II 1:2 (0:1). Chancen gab’s in Hülle und Fülle, aber der Ertrag war karg. Vom besten Saisonspiel sprach FSV-Coach Karl Stern hinterher. „Wir müssen nach 10 Minuten 3:0 führen, machen aber die Dinger nicht rein. Der Gegner weiß selbst nicht, wie er hier gewonnen hat. Aber es zählen halt nur die Tore.“ Passend zum Tag der verpassten Hochkaräter war der von Juan Carlos Carrera nicht verwandelte Strafstoß (80.). „Super Leistung unserer Jungs. Ein verdienter Sieg, wenn es auch am Ende nochmals unnötig spannend wurde“, ließ sich der erkrankte SG-Trainer Marco Müller aus der Vogtei berichten. Schiedsrichter: Markus Schranz. Tore: 0:1 Sven Klein (45.), 0:2 Michael Roll (81.), 1:2 Karsten Hendorf (90.+4). Zuschauer: 50.

TuS Niederneisen – SG Altendiez/Gückingen II 3:1 (1:1). Kollektiver Jubel im Sportpark. „Ordentliche Leistung und guter Kampf. Endlich haben wir uns die ersten 3 Punkte geholt“, so TuS-Abteilungsleiter Alexander Nachreiner. „Vielleicht kommt diese Niederlage zur rechten Zeit“, so SG-Trainer Marcel Heibel. Schiedsrichter: Volker Diede. Tore: 1:0 Maurice Hölzer (16.), 1:1 Eigentor Kevin Esser (30.), 2:1, 3:1 beide Ewald Viehmann (51., 60., Foulelfmeter). Zuschauer: 50.

TuS Singhofen – SG Nievern/Arzbach 1:3 (1:3). Allmählich muss beim TuS tatsächlich von einem Fehlstart gesprochen werden. „Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, wäre es gegen Ende hin ruhiger gewesen“, so SG-Trainer Michael Reibel nach dem „verdienten Sieg“ an der Bäderstraße. „Wir dürfen nicht mehr so viele Geschenke verteilen“, so TuS-Trainer Nino Eifler, der beim Stand von 1:2 vergeblich einen Strafstoß reklamierte und später Alu-Pech beklagte. Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 0:1 Manuel Richter (6.), 0:2 Mika Petrikowski (25.), 1:2 Alen Kopic (24.), 1:3 Manuel Richter (30.). Zuschauer: 85.