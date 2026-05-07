Fußball-Kreisliga B5
TuS Singhofen will endlich „über den Strich“ klettern
Luca-Tim Kunkler (rotes Trikot, hier gegen Elberts Jonah Bamberger) peilt mit seinem TuS Weinähr am Sonntag in Hahnstätten Zählb
Luca-Tim Kunkler (rotes Trikot, hier gegen Elberts Jonah Bamberger) peilt mit seinem TuS Weinähr am Sonntag in Hahnstätten Zählbares an, um dem Klassenverbleib wieder ein Stück näher zu kommen.
Andreas Hergenhahn

Nachdem die SG Nievern/Arzbach unlängst in der Fußball-Kreisliga B die 100-Tore-Marke überschritten hat, droht am anderen Ende der Tabelle der  SG Rheinhöhen II am Sonntag der 100. Gegentreffer und der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

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In der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B herrscht im Keller weiter Hochbetrieb. Für den zweiten Abstiegsplatz kommen noch immer mehrere Kandidaten infrage.SG Elbert/Horbach II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II (Fr., 20 Uhr, in Horbach, Hinrunde 1:3).

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