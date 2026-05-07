Nachdem die SG Nievern/Arzbach unlängst in der Fußball-Kreisliga B die 100-Tore-Marke überschritten hat, droht am anderen Ende der Tabelle der SG Rheinhöhen II am Sonntag der 100. Gegentreffer und der Absturz auf einen Abstiegsplatz.
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In der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B herrscht im Keller weiter Hochbetrieb. Für den zweiten Abstiegsplatz kommen noch immer mehrere Kandidaten infrage.SG Elbert/Horbach II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II (Fr., 20 Uhr, in Horbach, Hinrunde 1:3).