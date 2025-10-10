Nicht wenige Experten trauen den Sportfreunden Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5 einen Durchmarsch zu. Nächste Etappe auf dem weiten Weg zurück ins Oberhaus ist am Sonntag das Heimspiel gegen Aufsteiger TuS Weinähr.
Mit fünf Begegnungen wird am Sonntagnachmittag der 10. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 abgeschlossen. Das Spitzenduo aus dem Limestal genießt dabei Heimrecht.TuS Niederneisen – FSV Welterod (So., 12.45 Uhr). Schnell den beim 2:6 in Bogel erlittenen Rückschlag ausmerzen kann die TuS gegen den nicht so recht in Fahrt kommenden Gast aus der Vogtei.