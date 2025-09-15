Mit 1:1 trennten sich die SG Nievern/Arzbach und die Sportfreunde Bad Ems im Schlager der Fußball-Kreisliga B5. Am Tabellenende gingen der TuS Singhofen und die zweite Garnitur der SG Mühlbachtal erneut leer aus.

Spannung an der Tabellenspitze, Tristesse im Keller: In der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B 5 nimmt das Klassement so langsam Konturen an.

SG Elbert/Horbach II – SG Altendiez/Gückingen II 1:3 (0:1). Im ersten Durchgang sah es an der Welschneudorfer Backeswiese eher nach einem typischen 0:0-Spiel aus. „Aus dem Nichts haben wir das 1:0 für uns erzielt“, so Gäste-Spielertrainer und Torschütze Marcel Heibel, der seine Mannschaft nach Wiederanpfiff nicht nur kompakt, sondern auch gut konternd sah. „Auf der Leistung der zweiten Halbzeit können wir weiter aufbauen.“ Schiedsrichter: Andreas Egenolf. Tore: 0:1 Marcel Heibel (19.), 0:2 Timothy Mende (50.), 0:3 Elias Eberling (58.), 1:3 Maximilian Stuhl (73.). Zuschauer: 50.

SG Aar-Einrich – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 1:1 (1:0). „Insgesamt ein leistungsgerechtes Unentschieden. Katzenelnbogen hatte mehr Ballbesitz, wir dafür die besseren Umschaltmomente“, musste sich Andreas Weyl am Markt mit einem Punkt begnügen. „Insgesamt ein gerechtes Unentschieden. Wir waren in der zweiten Halbzeit besser, haben aber wieder zu wenig aus unseren guten Chancen gemaht. Dieses Manko begleitet uns schon seit einigen Wochen“, monierte KK-Coach Jan Noppe. Überschattet wurde das Derby von der schweren Verletzung Yannis Echternachs, der mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausschied. Zu allerletzt kochten die Emotionen nach einem groben Foul hoch, der Referee wendete das Stopp-Konzept an, damit sich die Gemüter wieder beruhigen konnten. Tore: 1:0 Corvin Schwenk (17.), 1:1 Vincent Föhrenbacher (58.). Zuschauer: 120.

TuS Singhofen – SG Rheinhöhen II 0:1 (0:0). Routinier Michael Roll verdarb den TuS-Kickern die Heimatfest-Laune. „Das Gegentor ist wieder in Slapstick Manier gefallen, da nach einer selbst verschuldeten Kopfball-Bogenlampe zwei Leute sich selbst behindert haben und so der Stürmer blank vor dem Tor stand“, so TuS-Trainer Nino Eifler. Viel schlimmer als die neuerlicher Niederlage waren mehrere Verletzte aufseiten der Bäderstraßen-Elf. Riad Osmani musste wegen des Verdachts auf Armbruch sogar mit einem Krankenwagen abtransportiert werden. Am Ende hielt Gästekeeper Philipp Lenz den Dreier fest. „Es war ein sehr intensives Spiel auf Augenhöhe. Wir hätten den Sack früher zu machen müssen. So wurde es nochmals spannend“, war Rheinhöhen-Coach Marco Müller nach dem 2:10-Debakel gegen Niederneisen froh über die passende Reaktion seiner Elf. Schiedsrichter: Jörg Daniel. Tor: 0:1 Michael Roll (47.). Zuschauer: 130.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Mühlbachtal II 4:3 (3:3). Nach torreichem erstem Durchgang in Bornich wurde es nach Wiederanpfiff ruhiger, ehe BoReiBo das letzte Wort hatte und sich den ersten Dreier der Runde krallte. „Wir haben eine super Leistung gezeigt und uns voll reingehauen. Der Sieg geht in Ordnung“, klang Heim-Trainer Philip Itzel erleichtert. Heute hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. „Wenn man auf des Gegners Platz dreimal in Führung geht, darf man das Spiel unter keinen Umständen verlieren“, fasste Mühlbachtals Rolf Bruchhäuser die fünfte Niederlage hintereinander zusammen. Die Rote Laterne hängt somit weiter im Blauen Ländchen. Schiedsrichter: Manuel Matzat. Tore: 0:1 Amir Ben Zyane (13.), 1:1 Patrick Schatke (17.), 1:2 Moritz Mühlheim (19.), 2:2 Melvin Maus (30.), 2:3 Moritz Mühlheim (33.), 3:3 Moritz Lenz (41.), 4:3 Niklas Eitelbach (86.). Zuschauer: 100.

SG Nievern/Arzbach – Sportfreunde Bad Ems 1:1 (1:1). Von „einer gerechten Punkteteilung in einer sehr intensiv geführten Partie“ sprach SG-Coach Michael Reibel nach dem Abpfiff an der Früchter Straße. Die bis dahin makellos punktenden Nachbarn schenkten sich nichts. Trotz des Pfostentreffers von Cecilio Reinhardt (78.) konnte sich auch Spfr-Trainer Süleyman Düzce letztlich mit dem Remis anfreunden. Schiedsrichter: Dirk Huster. Tore: 0:1 Paul Frank (23., Elfmeter), 1:1 Manuel Richter (43., Elfmeter). Zuschauer: 90.

FSV Welterod – TuS Weinähr 6:2 (2:1). Wie angekündigt setzten die Grün-Weißen voll auf Offensive, was sich letztlich auszahlte. „Mann des Tages“ beim stürmischen Nachmittag in der Vogtei war AH-Spieler Karsten Hendorf, der einen Dreierpack schnürte. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind für unseren bedingungslosen Mut zum Risiko belohnt worden“, freute sich FSV-Trainer Karl Stern, dass offenbar der Knoten bei seinem bis dahin total glücklosen Team geplatzt ist. „Der Gegner war immer dann besonders gefährlich, wenn wir hinten den Ball hatten.“ Kollege Luca Kunkler sagte: „Gegen gute Welteroder mussten wir in der letzten halben Stunde unseren Tribut zollen. Sehr ärgerlich ist, dass wir nach einem Foulspiel vermutlich mehrere Wochen auf den verletzten Julien Beier verzichten müssen.“ Schiedsrichter: Alexander Wiediker. Tore: 1:0 Karsten Hendorf (35.), 2:0 Erik Keim (41.), 2:1 Maurice Peters (42.), 2:2 Miko Dan Fries (58.), 3:2, 4:2 beide Karsten Hendorf (65., 73.), 5:2 Mirko Klotz (76.), 6:2 Antonius Jost (81.). Zuschauer: 40.

TuS Niederneisen – TuS Nassau 3:0 (0:0). Die Grün-Weißen scheinen sich auf dem aufsteigenden Ast zu befinden und legten nach dem 10:2-Kantersieg in Dachsenhausen gegen stark ersatzgeschwächte Nassoven nach. „Ein verdienter Sieg nach starker Leistung gegen einen sehr guten Gegner. Es wäre schön, wenn wir die Serie in den nächsten Spielen ausbauen könnten“, so Alexander Nachreiner, der Betreuer der Grün-Weißen. Nassaus Christian Gensmann, der den urlaubenden Chef Christian Thisse-Gemmer vertrat: „Die Niederneiser waren in allen Belangen besser. Nach den beiden gelb-roten Karten konnten wir am Ende sogar froh sein, nicht noch höher verlieren zu haben.“ Tore: 1:0 Samuel Wolff (70.), 2:0 Ewald Viehmann (75.), 3:0 Adrian Schmidt (88.). Besonderheit: Niederneisens Ewald Viehmann scheitert mit Elfmeter an Nassaus Keeper Niko Horz (82.). Gelb-Rote Karten: Nico Hermann (70.) und Arda Yaman (80., beide Nassovia). Zuschauer: 50.