Fußball-Kreisliga B5 TuS Singhofen gibt Vorsprung spät noch aus der Hand 14.11.2025, 08:51 Uhr

i Symbolbild dpa

Chance verpasst: Der TuS Singhofen stand im Nachholspiel gegen die Elberter Reserve nach einer 2:0-Führung am Ende ebenso noch mit leeren Händen da wie die SG Aar-Einrich in Reitzenhain.

Bei den beiden B5-Spielen während der Woche waren Führungen zur Pause noch lange kein Maßstab.TuS Singhofen - SG Elbert/Horbach II 2:3 (2:0). Der TuS verpasste es nach gutem erstem Durchgang den dritten Treffer nachzulegen und gab nach Marlon Brücks verletzungsbedingtem Ausscheiden den Vorsprung noch aus der Hand.







