Hat der TuS Singhofen den Bock endlich umgestoßen? Mit dem 4:0 im Kellerduell bei der SG Mühlbachtal II gelang den Schützlingen von Nino Eifler in der Fußball-Kreisliga B5 der erste Dreier der Runde.
Lediglich vier Partien standen am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B5 auf dem Programm. Verlegt worden waren die Begegnungen BoReiBo II – TuS Niederneisen (8. Oktober, 19.30 Uhr) und SG Rheinhöhen II – SG Aar-Einrich (14. Oktober, 20 Uhr). An der Tabellenspitze bauten die Sportfreunde Bad Ems ihren Vorsprung nach dem erneuten Nieverner Patzer auf fünf Zähler aus.