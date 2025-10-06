Fußball-Kreisliga B5 TuS Singhofen atmet nach Alen Kopics Dreierpack auf 06.10.2025, 11:45 Uhr

i Jubel um Torschütze Miklas Bremser: Beim TuS Singhofen könnte in Miehlen der berühmte Knoten endlich geplatzt sein. Andreas Hergenhahn

Hat der TuS Singhofen den Bock endlich umgestoßen? Mit dem 4:0 im Kellerduell bei der SG Mühlbachtal II gelang den Schützlingen von Nino Eifler in der Fußball-Kreisliga B5 der erste Dreier der Runde.

Lediglich vier Partien standen am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B5 auf dem Programm. Verlegt worden waren die Begegnungen BoReiBo II – TuS Niederneisen (8. Oktober, 19.30 Uhr) und SG Rheinhöhen II – SG Aar-Einrich (14. Oktober, 20 Uhr). An der Tabellenspitze bauten die Sportfreunde Bad Ems ihren Vorsprung nach dem erneuten Nieverner Patzer auf fünf Zähler aus.







