Der TuS Rheinböllen II, in der abgelaufenen Runde Tabellensiebter in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9, geht freiwillig runter in die C-Klasse – und das nach 13 Jahren am Stück in der B-Klasse. Christopher Rott aus der Sportlichen Leitung des TuS erklärt die Entscheidung.

2012 stieg Rheinböllen II unter dem langjährigen Trainer Frank Kasper in die Kreisliga B auf. In 13 Jahren belegte man zwölfmal immer einen Platz in der oberen Tabellenhälfte, einmal (2023/24) wurde man Zehnter. Auch in der abgelaufenen Runde war der Klassenverbleib mit 35 Punkten aus 26 Spielen kein Problem.

Iljaz Gubetini ist zurück beim A-Klasse-Team des TuS

Warum der freiwillige Rückzug in die C-Klasse? „Der Großteil unserer Spieler in der Zweiten will nur noch C-Klasse spielen, da bleibt einem dann nichts anderes übrig“, antwortet Rott: „Das ist einerseits traurig, andererseits haben auch oft Altherren-Spieler geholfen, und dann haben jüngere Spieler auf der Bank gesessen. Das ist auch nicht Sinn der Sache.“ Die aktuelle Saison hätte trotz Platz sieben auch mit reingespielt. „Wir haben drei-, viermal ohne Verstärkungen von den AH-Kickern oder aus der ersten Mannschaft richtig hoch verloren, das hat was mit den Kerlen aus dem ursprünglichen Stamm der Zweiten gemacht“, sagt Rott. Die C-Klasse sei für viele Kicker die ideale Liga. „Das ist ein Einschnitt für uns nach zwölf Jahren mit der Reserve in der Kreisliga B“, gibt Rott dennoch zu.

Nico Ballbach und Ruben Günster vom Kooperationspartner TuS Dichtelbach übernehmen die Zweite als Trainergespann in der kommenden Saison. Trainer Julian Breitbach rückt als Co-Trainer hoch ins A-Klasse-Team der Rheinböllener. Der neue Trainer Tobias Lautz kann noch einen Neuen begrüßen: Mit Iljaz Gubetini (32) kommt ein Stürmer vom FC Karbach II, der für Rheinböllen in der Saison 2018/19 noch 33 Tore in der Bezirksliga schoss. Nach Stationen in Karbach, Emmelshausen und Oberwesel ist Gubetini nun wieder zurück beim TuS.