Fußball-Kreisliga B5
TuS Niederneisen steht nach 2:0 mit leeren Händen da
Der Doppelpack Ewald Viehmanns (am Ball, gegen Elberts Paul Luca Dorn) reichte der TuS Niederneisen nicht für Zählbares.
Andreas Hergenhahn

Oben und unten herrschen in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B recht klare Verhältnisse: Während die Sportfreunde Bad Ems unaufhaltsam dem sofortigen Wiederaufstieg entgegensteuern, ist Schlusslicht SG Mühlbachtal II wohl kaum noch zu retten.

Keine Blöße gaben sich die Spitzenteams der Fußball-Kreisliga B5 zum Ende der ersten Serie. Am Tabellenende kann die SG Mühlbachtal II so langsam die Planungen für die C-Klasse anlaufen lassen.SG Mühlbachtal II – SG Nievern/Arzbach 2:7 (1:3).

