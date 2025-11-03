Fußball-Kreisliga B5 TuS Niederneisen steht nach 2:0 mit leeren Händen da 03.11.2025, 08:04 Uhr

i Der Doppelpack Ewald Viehmanns (am Ball, gegen Elberts Paul Luca Dorn) reichte der TuS Niederneisen nicht für Zählbares. Andreas Hergenhahn

Oben und unten herrschen in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B recht klare Verhältnisse: Während die Sportfreunde Bad Ems unaufhaltsam dem sofortigen Wiederaufstieg entgegensteuern, ist Schlusslicht SG Mühlbachtal II wohl kaum noch zu retten.

Keine Blöße gaben sich die Spitzenteams der Fußball-Kreisliga B5 zum Ende der ersten Serie. Am Tabellenende kann die SG Mühlbachtal II so langsam die Planungen für die C-Klasse anlaufen lassen.SG Mühlbachtal II – SG Nievern/Arzbach 2:7 (1:3).







