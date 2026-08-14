Das B5-Spiel zwischen TuS Nassau und TuS Katzenelnbogen/Klingelbach stand nach dem Verlegungswunsch der Flecker auf der Kippe. Nun steht nach eingehender Prüfung fest: Die Partie der beiden Aufstiegsanwärter wird am Sonntagnachmittag ausgetragen.
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Trotz arger personeller Probleme müssen die Fußballer des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach am Sonntag zum Spiel der Kreisliga B5 bei der Nassovia in Nassau antanzen. Das bestätigten Staffelleiter Horst Rohde und die Trainer der beiden Mannschaften auf Anfrage unserer Zeitung.