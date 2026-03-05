Der TuS Mayen II hat das Nachholspiel in der B Staffel 8 mit 4:1 bei der SG Brohlbachtal gewonnen. Am Wochenende steht der erste reguläre Spieltag wieder an, dann mit einem neuen Trainer beim Vorletzten SG Weiler/Boos.
. In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 geht es am Wochenende im Rahmen des 16. Spieltages wieder um Punkte. Spielfrei hat der Zweite Vordereifel Kirchwald. Bereits unter der Woche standen sich die SG Brohlbachtal und der TuS Mayen II im Nachholspiel in Düngenheim gegenüber.