Kreisliga B Staffel 8 TuS Mayen II nimmt alle drei Punkte mit aus Düngenheim Daniel Fischer 05.03.2026, 13:48 Uhr

i Der ehemalige Mayener Oberligaspieler Ewald Knechtges ist nicht mehr Trainer des Tabellenvorletzten SG Weiler/Boos. Knechtges und seine Mitstreiter im Trainerteam, Michael Gundert und Dirk Diederich, wurden vor dem Restrundenauftakt am Sonntag (14.30 Uhr) beim punktlosen Schlusslicht Auderath von ihren Aufgaben entbunden. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen II hat das Nachholspiel in der B Staffel 8 mit 4:1 bei der SG Brohlbachtal gewonnen. Am Wochenende steht der erste reguläre Spieltag wieder an, dann mit einem neuen Trainer beim Vorletzten SG Weiler/Boos.

. In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 geht es am Wochenende im Rahmen des 16. Spieltages wieder um Punkte. Spielfrei hat der Zweite Vordereifel Kirchwald. Bereits unter der Woche standen sich die SG Brohlbachtal und der TuS Mayen II im Nachholspiel in Düngenheim gegenüber.







