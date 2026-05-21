Kreisliga B Staffel 8 TuS Mayen II gewinnt das Nachholspiel in Adenau Daniel Fischer 21.05.2026, 14:00 Uhr

i Meister SG Ahrtal Hönningen um Torwart Steffen Hoffmann (rechts) und Martin Klein (Mitte) schließt die Saison am Samstag (17 Uhr) in Insul mit dem Derby gegen den Fünften Hocheifel Adenau ab. Der Siebte SG Eifelhöhe um Fabian Jahnen muss zeitgleich zum Vierten TuS Hausen. Alfons Benz

Vor dem letzten Spieltag in der B Staffel 8 am Samstag sind alle Entscheidungen schon gefallen: Meister Ahrtal und sein Vize Vordereifel Kirchwald steigen in die A-Klasse auf, den Gang in die C-Klasse müssen Weiler/Boos und Auderath antreten.

Die Fußball-Kreisliga B Staffel 8 verabschiedet sich mit sechs Partien am Samstag in die Sommerpause. Nachdem bereits alle Entscheidungen gefallen sind, bietet wohl das Lokalduell zwischen der SG Brohlbachtal und dem SV Laubach II die größte Brisanz.







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