In der B Staffel 8 haben Ulmen (fünf Siege) und Ahrtal Hönningen (vier Siege) weiterhin eine blütenweiße Weste. Auf das Spitzenduo warten am Wochenende vor dem direkten am nächsten Spieltag machbare Aufgaben.

Mit gleich drei Freitagsspielen startet der sechste Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8. Dabei gastiert Tabellenführer SV Ulmen beim TuS Mayen II, die ebenfalls noch punktverlustfreie SG Ahrtal empfängt die SG Weiler/Boos und Aufsteiger SG Illerich/Landkern lädt zum Derby gegen die SG Brohlbachtal. Spielfrei hat der TuS Hausen.

SG Ahrtal Hönningen – SG Weiler/Boos (Fr., 19.30 Uhr, in Insul). Nach dem Statement-Sieg in der Vorwoche in Hausen (4:1) trifft die insgesamt fulminant gestartete SG Ahrtal als haushoher Favorit auf die Kombinierten aus Weiler und Boos. „Auch wenn es die Tabelle aktuell überraschenderweise anders sagt, spielen wir gegen ein Top-Team der Liga. Wir erwarten ein körperlich hart umkämpftes Spiel“, sagt Ahrtals Trainer Marcel Zimmermann. Die Gäste, die sich seit Wochen mit vielen Ausfällen plagen, haben erst vier Zähler auf der Habenseite stehen. „Uns erwartet eine äußerst schwere Aufgabe, da Ahrtal zuletzt mit Hausen einen Meisterschaftsfavoriten klar geschlagen hat“, erklärt Weilers Trainer Ewald Knechtges.

SG Illerich/Landkern – SG Brohlbachtal (Fr., 19.30 Uhr, in Landkern). Dieses Derby gab es in den letzten Jahren lediglich zwischen den Hausherren und der Zweitvertretung aus dem Brohlbachtal. Nun stehen sich dank des Aufstieges der SG Illerich/Landkern erstmals nach vielen Jahren wieder die beiden ersten Mannschaften gegenüber. Die Vorfreude könnte auf beiden Seiten kaum größer sein. „Wir freuen uns und hoffen auf etwas Zählbares. Hambuch/Düngenheim hat eine gestandene B-Klassen-Elf, aber ein Derby hat bekanntlich seine eigenen Gesetze“, meint Illerichs Trainer Christopher Marx. Demgegenüber reisen die Gäste mit Selbstvertrauen aus dem 9:1-Kantersieg über die SG Auderath an. „Wir fahren mit breiter Brust zum Derby, wollen unbedingt gewinnen und weiter ins Rollen kommen“, so die klare Ansage von Brohlbachtal-Trainer Stephan Schikora.

TuS Mayen II – SV Ulmen (Fr., 20 Uhr). Im Nettetal fordert die Bezirksliga-Reserve aus Mayen den Spitzenreiter aus Ulmen. „Die Ergebnisse des Gegners sprechen für sich. Uns wird sicherlich einiges abverlangt werden“, meint Mayens Trainer Michael Brodam, der urlaubsbedingt auf Marc Schweitzer und Marcel Eultgem verzichten muss. Auf der anderen Seite reist Ulmens Trainer Mario Sungen mit einer Mischung aus Respekt vor dem Gegner und eigenem Selbstvertrauen an: „Man weiß nie, wer bei Mayen II alles aufläuft. Daher wird es sicher eine harte Nuss. Wir sind gut drauf und wollen in der Erfolgsspur bleiben, um makellos ins Spitzenspiel nächste Woche gegen Ahrtal gehen zu können.“

SG Hocheifel Adenau – FSG Vordereifel Kirchwald (So., 14.30 Uhr, in Adenau). In zwei engen Spielen ging in der Vorsaison jeweils einmal die SG Hocheifel und einmal die FSG Vordereifel als Sieger vom Platz. Obwohl zu Beginn der neuen Spielzeit die Gäste deutlich besser gestartet sind, erwarten beide Seiten abermals ein Derby auf Augenhöhe. „In einem Heimspiel und Derby sind drei Punkte das Ziel. Wenn wir wie in der ersten Halbzeit gegen Laubach II spielen, sollten diese auch gegen unsere JSG-Partner drin sein“, sagt Hocheifel-Co-Trainer Volker Badzies. „Das wird eine schwere Aufgabe, zumal der Gegner nach der unglücklichen Niederlage in Laubach (2:4) auf Wiedergutmachung aus sein wird. Wir wollen den Schwung weiter mitnehmen“, befindet Vordereifel-Trainer Dirk Freudendahl.

SG Auderath/Alflen – SV Laubach II (So., 14.30 Uhr). Ein katastrophaler Start mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:31 liegt hinter der SG Auderath/Alflen. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem SV Laubach II glaubt Trainer Björn Laux dennoch an eine zeitnahe Wende. „Die Mannschaft ist gewillt und wir rücken noch enger zusammen. Wir versuchen alles, um aus dieser Situation rauszukommen und wollen die ersten Punkte einfahren“, so Laux. Die Gäste reisen ihrerseits nach einem Last-Minute-Comeback in der Vorwoche gegen Adenau (4:2) mit breiter Brust an. „Wir sind zuversichtlich, müssen aber von Beginn an wachsam sein und lassen uns nicht von der Tabelle blenden“, unterschätzt Laubachs Trainer Wolfgang Bretz keinesfalls den Gegner.

SG Eifelhöhe Büchel – SG Maifeld-Elztal II (So., 14.45 Uhr, in Faid). Die Gastgeber mussten zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen, die Gäste ihrerseits hatten am vergangenen Wochenende spielfrei, konnten zuvor aber erst drei Punkte sammeln. In einem Testspiel in der Vorbereitung setzte sich Eifelhöhe deutlich mit 8:0 durch. „Für uns ist es der nächste Anlauf, endlich auch zu Hause zu punkten. Dazu müssen wir die Fehler im Abwehrverhalten minimieren und zudem effektiv sein“, erklärt Eifelhöhes Trainer Tobias Stephan. „Wir haben in der Vorbereitung gesehen, zu was Eifelhöhe im Stande zu leisten ist. Mit einer ähnlichen Leistung wie in den letzten beiden Spielen haben wir zumindest eine kleine Chance“, sieht Gäste-Coach Jan Müller die Rollen klar verteilt.