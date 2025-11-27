TuS KK: Folgt Steffen Richter auf Jan Noppe?

Dass Jan Noppe im Sommer den Trainerstuhl beim TuS Katzenelnbogen/Klingelbach räumt, überrascht nicht. Bei der Frage, wer ihm folgt, deutet unterdessen vieles auf den langjährigen Singhöfer Steffen Richter hin.
Dass Jan Noppe seiner erklärten Herzensangelegenheit TuS Katzenelnbogen/Klingelbach nur übergangsweise als Trainer zur Verfügung steht, war Teil des Deals, nachdem es im Flecken zur Trennung von Pascal Maus gekommen und der Niederländer kurzerhand als Nachfolger eingesprungen war.