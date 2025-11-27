Fußball-Kreisliga B TuS KK: Folgt Steffen Richter auf Jan Noppe? Stefan Nink 27.11.2025, 13:33 Uhr

i Bis zum Ende der Runde weist Jan Noppe dem TuS KK noch den Weg - zurück in die A-Klasse? ANDREAS HERGENHAHN. ANDREAS HERGENHAHN/Archiv

Dass Jan Noppe im Sommer den Trainerstuhl beim TuS Katzenelnbogen/Klingelbach räumt, überrascht nicht. Bei der Frage, wer ihm folgt, deutet unterdessen vieles auf den langjährigen Singhöfer Steffen Richter hin.

Dass Jan Noppe seiner erklärten Herzensangelegenheit TuS Katzenelnbogen/Klingelbach nur übergangsweise als Trainer zur Verfügung steht, war Teil des Deals, nachdem es im Flecken zur Trennung von Pascal Maus gekommen und der Niederländer kurzerhand als Nachfolger eingesprungen war.







