Der TuS Bitzen steht in der Fußball-Kreisliga B1 aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt komfortable acht Punkte. Bei drei ausstehenden Spieltagen sollte der Klassenverbleib also nur noch Formsache sein. Dem vor der Saison gesetzte Ziel, auch in der neuen Spielzeit in der B-Klasse spielen zu dürfen, ist der TuS also sehr nah. Die Mannschaft von Trainer Dominik Krämer will die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden und noch den ein oder anderen Punkt in den letzten drei Spielen mitnehmen. Die erste und zugleich schwerste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Sonntag, wenn der TuS auf dem heimischen Hartplatz den Tabellenführer der SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauerbserg empfängt.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Mit der bisherigen Saison sind wir sehr zufrieden. Unser Saisonziel war und ist ja der Klassenerhalt. Mit der bisherigen Punkteausbeute können wir sehr gut leben. Wir hatten auch das Glück vom Spielplan her, dass wir erst gegen Mannschaften gespielt haben, gegen die wir mithalten können. Die Top-Teams aus der Liga kamen und kommen jetzt alle hinten raus. Daher hoffe ich, dass wir trotzdem noch den ein oder anderen Punkt aus den letzten drei Spielen mitnehmen können.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?

Wir haben eine sehr junge Truppe, das muss man so sagen. In vielen Spielen zahlen wir einfach noch enormes Lehrgeld. So ein paar alte Hasen in der Mannschaft wären noch schön. Da müssen wir uns in der Zukunft ein bisschen besser aufstellen.

Was macht den TuS Bitzen aus?

Wir sind ein kleiner Dorfverein, in dem Kameradschaft enorm großgeschrieben wird. Die Jungs machen außerhalb des Platzes auch viel miteinander. Durch unser Kunstrasenprojekt hoffen wir jetzt, dass wir uns noch ein bisschen besser aufstellen können. Es ist natürlich schwer, konstant zwei Mannschaften mit Spielern zu bestücken. Trotzdem finde ich es klasse, als kleiner Verein zwei Mannschaften melden zu können, die auch jedes Wochenende an den Start gehen.

i Trainer des TuS Bitzen: Dominik Krämer. Dominik Krämer

Was ist das Ziel für den Rest der Saison?

Unser Ziel ist es jetzt, dass wir in den letzten Spielen noch so viele Punkte sammeln, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen können. Wir wollen die Saison nicht ganz knapp über dem Strich beenden, dann hätten wir sie ein bisschen hergeschenkt. Das wäre natürlich super, wenn wir die Saison im gesunden Mittelfeld abschließen würden.

Vervollständigen Sie mir folgenden Satz: Als Trainer des TuS Bitzen will ich...

...Erfolg haben. Prinzipiell möchte ich natürlich, dass sich die jungen Burschen weiterentwickeln und das man von Jahr zu Jahr einen Fortschritt auf und neben dem Platz erkennen kann. Das ist mein Ziel als Trainer.