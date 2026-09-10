Primus Vallendar ist zu Gast Trotzen heimstarke Lahnsteiner den Überfliegern? Stefan Nink 10.09.2026, 13:36 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Ambitionen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während der FSV RW Lahnstein in der Kreisliga B5 sichere Gefilde anstrebt, will der SC Vallendar do schnell wie möglich wieder ins Kreisoberhaus zurückkehren. Am Sonntag steigt das direkte Duell.

Nach der dritten Nullnummer auf fremdem Geläuf stehen die B-Liga-Kicker des FSV RW Lahnstein am Sonntag vor der ultimativen Bewährungsprobe. Ab 14.30 Uhr kreuzt dann mit dem SC Vallendar der Tabellenführer im Rhein-Lahn-Stadion auf, der bisher sämtliche fünf Begegnungen für sich entschieden und dabei noch nicht einen Gegentreffer zugelassen hat.







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