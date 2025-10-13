Hattert bei 4:0 noch gnädig Treffsichere Bad Marienberger räumen „Basalt-Block“ ab Leon Böckling, Max Buchmayer 13.10.2025, 10:29 Uhr

i Kurz nach der Pause erhöhte Bad Marienbergs Nico Bonfiglio auf 5:0, nachdem er vor dem Wechsel Basalt-Schlussmann Simon Schell bereits zweimal überwunden hatte. Am Ende stand es 7:0 für den TuS, der sich auf Platz sechs vorschob. Volker Horz

Das Spitzenduo aus Elsoff und Hattert zeigt in der Kreisliga B2 keine Schwäche, dahinter verbesserten sich Hundsangen III und Alpenrod II. Letztere gewannen das Verfolgerduell bei Meudt/Berod. In besonderer Torlaune präsentierte sich Bad Marienberg.

An einem insgesamt torreichen Spieltag hat der TuS Bad Marienberg in der Kreisliga B2 alle anderen Ergebnisse getoppt. Mit 7:0 wurde die SG Basalt abgefertigt.SG Meudt/Berod – SG Alpenrod II 1:4 (1:1). Trotz früher Führung musste sich Meudt gegen Alpenrods Reserve geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen