Das Spitzenduo aus Elsoff und Hattert zeigt in der Kreisliga B2 keine Schwäche, dahinter verbesserten sich Hundsangen III und Alpenrod II. Letztere gewannen das Verfolgerduell bei Meudt/Berod. In besonderer Torlaune präsentierte sich Bad Marienberg.
An einem insgesamt torreichen Spieltag hat der TuS Bad Marienberg in der Kreisliga B2 alle anderen Ergebnisse getoppt. Mit 7:0 wurde die SG Basalt abgefertigt.SG Meudt/Berod – SG Alpenrod II 1:4 (1:1). Trotz früher Führung musste sich Meudt gegen Alpenrods Reserve geschlagen geben.