Großes Ziel droht zu platzen Trainerwechsel und zwei Neue bei B-Ligist SG Atzelgift 20.12.2024, 10:32 Uhr

i Mit einem 2:5 im Spitzenspiel gegen SG Gebhardshainer Land/Steineroth verabschiedeten sich die Fußballer der SG Atzelgift/Nister (grüne Trikots) in die Winterpause. Jetzt reagierten die Verantwortlichen mit personellen Veränderungen, um die sportlichen Ziele doch noch erreichen zu können. Martin Müller

Nicht nur in der Bezirksliga ist einiges in Bewegung auf dem „Trainermarkt“, auch in den Kreisligen nutzen die Verantwortlichen die Winterpause, um Weichen zu stellen. Bei der SG Atzelgift/Nister greift die Maßnahme nicht erst im Sommer.

Mit einer Negativserie hat sich die SG Atzelgift/Nister in die Winterpause verabschiedet. Im Kreispokal war durch ein 1:4 gegen die SG Guckheim Endstation, zudem gab’s in der Kreisliga B1 in den letzten drei Spielen des Jahres nur einen von neun Punkte.

