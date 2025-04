Trotz spielfreiem Wochenende über Ostern ging es in der Fußball-Kreisliga Staffel B 4 turbulent zu. Neben einem Trainerwechsel beim FC Plaidt II stand vor allem der Punktabzug des FV Engers II im Fokus. Die Engerser Reserve hatte beim 4:2-Sieg gegen die SG Neuwied in Mike Borger einen Stammspieler der ersten Mannschaft eingesetzt, der tags zuvor noch in der Oberliga aufgelaufen und somit für die eigene Partie nicht spielberechtigt gewesen war. Da Borger drei der vier Tore des FVE schoss, war dessen Einfluss auf den Ausgang des Spiels groß. Nachdem die SG Neuwied Protest eingelegt hatte, wurden die drei Punkte am grünen Tisch der SG zugesprochen.

SV Ruitsch-Kerben – Sportfreunde Miesenheim (Fr., 20 Uhr)

Der Tabellenletzte vom Maifeld hatte sein letztes Erfolgserlebnis Anfang Oktober und kassierte seitdem zwölf Niederlagen in Folge. Den letzten Punktgewinn sicherte sich der Klub ausgerechnet beim kommenden Gegner, den Sportfreunden Miesenheim, weshalb sich die Elf von Trainer Andreas Münch im Heimspiel berechtigte Hoffnungen auf den ersten Zähler in 2025 machen kann. Gästetrainer Jan Hawel will dies aber nicht zulassen: „Nach den harten Wochen gegen die Topteams der Liga wollen wir in Ruitsch wieder in die Erfolgsspur. Wir wissen aber auch, dass uns eine sehr eklige und unangenehme Partie auf dem ungewohnten Hartplatz bevorsteht.“

SSV Heimbach-Weis II – SV Melsbach (Fr., 20 Uhr)

Fünf Spieltage hat die Reserve des SSV Heimbach-Weis noch Zeit, um den aktuellen Rückstand von fünf Punkten auf das rettende Ufer aufzuholen. Im Heimspiel gegen Melsbach ist daher ein Sieg fast schon Pflicht, wenn man weiterhin die Chance auf den Klassenverbleib wahren will. SVM-Coach Karl-Heinz Loose ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst: „Für den Gegner geht es noch um sehr viel, zudem weiß man nie, ob sie Unterstützung aus dem Kader der ersten Mannschaft bekommen.“

FC Plaidt II – SG Maifeld-Elztal II (So., 13 Uhr)

Paukenschlag bei der Plaidter Reserve. Der bisherige Trainer Philipp Wolf, der ab Sommer die DJK Kruft/Kretz übernehmen wird, wurde von seinen Aufgaben entbunden. Zumindest bis Saisonende wird Philipp Pohl die Geschicke der Alemannen leiten. FC-Vorsitzender Dennis Kleemann begründet den Trainerwechsel wie folgt: „Aufgrund der Situation im Tabellenkeller wollen wir einen neuen Impuls setzen, um den Klassenerhalt nicht zu gefährden.“

VfL Wied Niederbieber – TuS Hausen (So., 14.30 Uhr)

Da die beiden Verfolger aus Oberbieber und Engers im direkten Duell aufeinandertreffen, könnte Ligaprimus VfL Wied Niederbieber zum großen Gewinner des Spieltages avancieren. Dafür muss das Team von Trainer Christian Roscher aber erst einmal die eigene Hausaufgabe gegen den TuS Hausen erledigen. „Hausen hat mit dem Sieg gegen Oberbieber bewiesen, dass es die vermeintlichen Großen ärgern kann. Einfach wird es also nicht werden“, meint Roscher. TuS-Coach Dominik Ihle würde schon gerne den Spielverderber spielen: „Wir werden definitiv versuchen, Niederbieber Paroli zu bieten. Wenn wir die individuellen Fehler der vergangenen Begegnungen abstellen, sind wir sicherlich nicht chancenlos.“

SG Feldkichen/Hüllenberg – SG Neuwied (So., 14.30 Uhr)

Zwar hat die SG Neuwied die drei Punkte aus dem Spiel gegen Engers II am grünen Tisch zugesprochen bekommen, da die SG aber im Nachholspiel bei der SG Maifeld-Elztal II eine 0:1-Niederlage einstecken musste, sind die Aufstiegsträume der Neuwieder dennoch zerplatzt. Bei der SG Feldkirchen/Hüllenberg wollen die Gäste mit einem Sieg aber zumindest noch den einen oder anderen Platz gutmachen: „Die Saison ist für uns nach oben gelaufen. Trotzdem wollen wir weiter jedes Spiel gewinnen und das Jahr so gut wie möglich abschließen“, sagt der Neuwieder Trainer Hakan Karaman.

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – CSV Neuwied (So., 14.30 Uhr)

Mit acht Punkten Rückstand auf die Ligaspitze dürfte sich auch der CSV Neuwied aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet haben. Für Gästetrainer Tobias Krebs ist die Saison dennoch ein riesiger Erfolg: „Letzte Saison wären wir beinahe abgestiegen, deshalb kann man die Leistung der Mannschaft nicht hoch genug bewerten. Wir schauen nun von Spiel zu Spiel und sehen dann am Ende, für welchen Tabellenplatz das reichen wird.“ Hambuchs Trainer Stephan Schikora kann derweil auf nun spielberechtigte Talente der eigenen Jugend zurückgreifen: „Der eine oder andere der U19 ist 18 geworden und steht uns jetzt zur Verfügung. Da die Jungs einiges an Qualität mitbringen, rechne ich damit, dass sie uns direkt weiterhelfen können.“

FV Engers II – VfL Oberbieber (So., 15.30 Uhr)

Das Topspiel des Wochenendes steigt auf dem Kunstrasen am Wasserturm. Aufgrund des Fehlers der Engerser Reserve steht die Mannschaft von Torsten Gollnow im Duell mit Oberbieber etwas mehr unter Druck. „Das Ganze ist dumm gelaufen, ich nehme den Fehler auch auf meine Kappe. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, mit einem Sieg im direkten Duell wieder mit Oberbieber gleichzuziehen“, gibt Gollnow zu Protokoll. VfL-Coach Markus Podehl rechnet mit einem heißen Duell: „Es wird ein emotional aufgeladenes Spiel, da man uns vorwirft, den Protest der Spielwertung zwischen Engers II und der SG Neuwied eingelegt zu haben. Das entspricht aber nicht der Wahrheit.“