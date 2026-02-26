Kreisliga B Staffel 9 Trainerwechsel beim SSV Buchholz kurz vor Re-Start Nico Balthasar 26.02.2026, 13:06 Uhr

Trainerwechsel in der Kreisliga B Staffel 9: Kurz vor dem Restrundenstart hat sich der Tabellenneunte SSV Buchholz von Trainer Michael Pandorf und seinem spielenden „Co“ Björn Otte getrennt.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 sorgt eine Personalie für Aufsehen: Der SSV Buchholz und Trainer Michael Pandorf (sowie „Co“ Björn Otte) gehen ab sofort getrennte Wege. Obwohl die Mannschaft mit zwölf Punkten auf dem neunten Tabellenplatz laut Abteilungsleiter Tobias Metzen als Aufsteiger „im Soll“ liegt, sahen sich die Verantwortlichen zu einem Wechsel gezwungen.







