Trennung nach der Spielzeit Trainerduo Zentellini/Karmann hört in Honigsessen auf Moritz Hannappel 29.01.2026, 12:06 Uhr

Neuausrichtung bei der SG Honigsessen/Katzwinkel: Im Sommer trennen sich einvernehmlich die Wege des B-Ligisten und ihres Trainerduos. Zuletzt rutschte das Team bis auf Rang sieben ab. Über die Nachfolge soll in Kürze entschieden werden.

Die SG Honigsessen/Katzwinkel muss sich für die kommende Spielzeit auf Trainersuche begeben. Wie der Verein in einer Presseinformation mitteilte, wird das derzeitige Trainerduo Mark Zentellini/Marco Karmann seine Trainertätigkeit zum Saisonende der Spielzeit 2025/2026 beim B1-Ligisten beenden.







