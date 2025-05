Drei Spieltage vor Saisonende ist in der Fußball-Kreisliga B 8 weiter für Spannung gesorgt. An der Spitze setzt sich der Zweikampf der SG Dernau/Mayschoß und des TuS Kottenheim im Fernduell weiter fort. Die Dernauer haben das punktlose Schlusslicht aus Sinzig/Bad Breisig zu Gast. Die Kottenheimer haben beim erstarkten SV Kripp wohl die schwierigere Aufgabe zu lösen. Im Tabellenkeller geht es noch enger zu. Der TuS Oberwinter II liegt mit 21 Zählern auf dem zweiten Abstiegsrang und will mit neuem Trainer den Klassenverbleib schaffen. Davor sind mit der Grafschafter SG II, dem SV Oberzissen II und der SG Niederzissen/Wehr drei Teams mit 22 Punkten in unmittelbarer Reichweite.

SG Ahrtal Insul – SG Westum/Löhndorf II 4:0 (3:0)

„Die erste Halbzeit haben wir ziemlich verpennt. Danach haben wir ein Aufbäumen gezeigt, das 3:1 war möglich. Aber die Ahrtaler haben einfach auch viel Qualität in ihren Reihen“, meinte Westums Coach Martin Münch. „Die erste Hälfte war vielleicht die beste Halbzeit unserer Rückrunde. Aufgrund dieser geht das Ergebnis auch so in Ordnung. Obwohl nicht vorgenommen, haben wir dann in der zweiten Halbzeit weniger gemacht.“ Tore: 1:0, 2:0 Simon Jüngling (13., 39.), 3:0 Casimir Böhle (45.), 4:0 Luca Pauly (90.).

SG Dernau/Mayschoß – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II (Fr., 19.30 Uhr)

Der Tabellenführer gegen das punktlose Schlusslicht. 113 erzielte Treffer gegen 186 kassierte Tore. Mehr Favoritenstatus geht nicht. „Die Mannschaft muss sich einfach bewusst sein, dass wir auch dieses Spiel gewinnen müssen. Wenn wir dies nicht tun, werden wir zur Lachnummer. Bei allem Respekt vor den Sinzigern, die unter den schwierigen Umständen die Saison durchziehen“, erklärt Dernaus Coach Michael Radermacher. Eike Creuzberg ist nach Sperre nun verletzt.

SG Westum/Löhndorf II – TuS Oberwinter II (Fr., 19.30 Uhr)

Beim TuS hat Ex-Akteur Patrick Warmbier das Traineramt interimsmäßig für die verbleibenden vier Partien übernommen. Die Sachlage ist klar. „Es geht nur darum, dass wir den Klassenverbleib schaffen. Darauf liegt der Fokus in den nächsten drei Wochen. Und wir haben es in eigener Hand. Wir wollen mit einer disziplinierten Leistung punkten, müssen weniger Fehler als zuletzt machen und vor allem in Westum den Kampf annehmen“, sagt Warmbier. „In Löhndorf noch kein Spiel verloren, das soll auch in den verbleibenden Spielen so bleiben. Wir wollen nicht negativ in den Abstiegskampf eingreifen, werden diese Partie konzentriert und engagiert angehen und spielen, um zu gewinnen“, sagt der Westumer Trainer Martin Münch.

SG Niederzissen/Wehr – SG Ahrtal Insul (Fr., 20 Uhr)

Ein Eigentor in der Nachspielzeit entschied das Hinspiel mit 2:1 zugunsten der Ahrtaler, die Platz drei noch im Blick haben. Für die Niederzissener geht es um den Klassenverbleib. „Und um nichts anderes. Das war von Beginn an das Ziel und wir haben es weiter in eigener Hand. Die direkten Duelle kommen. Es wäre natürlich hervorragend, wenn wir nun schon punkten könnten“, sagt der Niederzissener Trainer Bernd Hartung, der sein Engagement, wie im Winter besprochen, zum Saisonende beenden wird. Erster Neuzugang der Niederzissener ist Rückkehrer Patrick Melcher (SG Vinxtbachtal). „Im Hinspiel hatten wir sehr viel Glück. Niederzissen ist wieder aufstrebend. Ich bin mir sehr sicher, dass es wieder ein enges Spiel werden wird“, konstatiert Ahrtal-Trainer Patrick Melcher.

SV Oberzissen II – TuS Mayen II (Sa., 17.30 Uhr)

Auf dem siebten Platz stehend sind die Mayener sorgenfrei, der SVO steckt noch mitten im Abstiegsrennen. Aber wer hätte das gedacht: Sechs Oberzissener Siege in Serie zuletzt machten den Klassenverbleib erst möglich. „Was soll ich sagen. Der Druck im Nacken bleibt, aber wir wollen diese tolle Serie fortführen. Mayen kann locker und befreit aufspielen“, sagt SVO-Trainer Luca Beyermann.

SV Eintracht Mendig II – SC Rhein-Ahr Sinzig (Sa., 17.30 Uhr)

Nach 26 Punkten in der Hinrunde stehen die Mendiger bei lediglich sieben Zählern in der zweiten Saisonhälfte. „Es ist wirklich der Wurm drin und wir sind froh, wenn die Saison dann bald zu Ende geht. Trotzdem soll noch irgendwie ein Erfolgserlebnis her. Und die Planungen für die kommende Spielzeit gestalten sich aktuell sehr positiv“, sagt SV-Trainer Steven Brandt. Sinzigs Coach Mirco Walser gibt sich auch zuversichtlich: „Wir haben eine sehr vernünftige Aufstiegssaison gespielt und es entwickelt sich weiter alles in die richtige Richtung. Gerne würde ich noch einen Platz gutmachen und die Lokalrivalen aus Westum am letzten Spieltag übertrumpfen. Aber das ist Nebensache. Wir wollen gute Spiele zeigen.“ Riccardo Rennesland ist zurück im Kader der Gäste.

SV Kripp – TuS Kottenheim (So., 14.30 Uhr)

Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen haben sich die Kripper fast aller Abstiegssorgen entledigt. Ein weiterer Erfolg würde nun endgültig Gewissheit bringen. „Wir gehen es wie die letzten Wochen an und agieren aus einer kompakten Defensive. Natürlich wird es gegen die Kottenheimer aber auch schwerer als zuletzt“, weiß der Kripper Coach Mario Brötz. TuS-Spielertrainer David Schmitz meint: „Den zweiten Platz haben wir so gut wie gesichert. Jetzt wollen wir an Dernau dranbleiben. Dazu bedarf es dreier Siege aus den letzten drei Begegnungen.“

SG Walporzheim/Bachem – Grafschafter SG II (So., 14.30 Uhr)

„Natürlich ist nach zwei Niederlagen und 14 Gegentoren die Luft ein wenig raus. Der zweite Platz ist weg. Aber dennoch haben wir uns fest vorgenommen, den dritten Platz zu verteidigen“, sagt Walporzheims Coach Lars Huther. GSG-Trainer Bernhard Zöllner weiß um die Schwere der Aufgabe: „Personell ist es auch nicht leicht. Wir brauchen weiter Punkte, vor allem in den direkten Duellen, die noch kommen. Aber jeder Zähler hilft. Und vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung.“