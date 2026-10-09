Nachdem die SG Gückingen/Altendiez/Heistenbach II am Donnerstag mit 4:0 den angepeilten Dreier gegen den Tabellenletzten SG Rheinhöhen II eingefahren hat, stehen am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B5 nur drei weitere Partien auf dem Programm.
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Der 10. Spieltag der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B hat trotz stark reduzierten Programms einiges zu bieten. Der FSV Welterod empfängt die SG Aar-Einrich im Kellerduell. Für beide Mannschaften wären drei Punkte wichtig, um sich möglichst schnell aus dem Gefahrenbereich zu verabschieden.