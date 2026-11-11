Aus persönlichen Gründen Torsten Neitzert legt Traineramt in Derschen nieder Tim Jacobi 11.11.2026, 14:31 Uhr

i Im Juni wurde Torsten Neitzert (Mitte) noch als Nachfolger von Torsten Leis als Trainer des SV Adler Derschen vorgestellt. Nach 13 Spieltagen folgte vergangene Woche der Rücktritt. Aus persönlichen Gründen entschied sich der frühere Spieler der Sportfreunde Siegen dazu, sein Amt niederzulegen. Interimsweise trägt Maurice Gläser (rechts) aus dem SV-Vorstand nun die Verantwortung bis zum Winter. Leon Müller

Erst im Sommer kam es in Derschen zu einem Trainerwechsel. Obwohl die Saison gut startete und die Adler gefestigt im Mittelfeld der B2 stehen, kommt es zu einem erneuten Wechsel auf der Trainerbank. Persönliche Gründe sorgten für einen Rücktritt.

Obwohl der SV Adler Derschen aktuell den neunten Tabellenplatz belegt und damit sportlich im Soll steht, gehen die Verantwortlichen des Vereins im Winter wieder auf Trainersuche. Torsten Neitzert, der die Mannschaft erst im Sommer übernahm, konnte gerade am Anfang der Saison mit sportlichen Erfolgen von seiner Arbeit überzeugen.







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