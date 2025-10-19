Kreisliga B Staffel 14 Torjäger Nico Wolfs lässt Strimmig in Hahn jubeln Nico Balthasar 19.10.2025, 18:57 Uhr

i Nico Wolfs (am Ball, in Rot) markierte in Hahn das goldene Tor für den SV Strimmig beim glücklichen 1:0-Sieg gegen die SG Hunsrückhöhe (links Edgar Bitter, rechts Jonas Roßkopf). Es war bereits Wolfs 16. Saisontreffer, damit führt er die Schützenliste in der B Staffel 14 an. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der SV Gonzerath zieht einsam seine Kreise an der Tabellenspitze der B Staffel 14. Der SV Strimmig festigte Rang zwei, der nach der Quotientenregelung auch zum Aufstieg reichen kann. Im Tabellenkeller jubelte Bremm II über den ersten Auswärtssieg.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 kam es am elften Spieltag zu einem Derby-Erfolg und einer herben Enttäuschung für einen Trainer. Während der SV Gonzerath und die SG Bremm II Kantersiege feierten, musste die SG Sohren eine bittere Pille schlucken.







Artikel teilen

Artikel teilen