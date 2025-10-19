Der SV Gonzerath zieht einsam seine Kreise an der Tabellenspitze der B Staffel 14. Der SV Strimmig festigte Rang zwei, der nach der Quotientenregelung auch zum Aufstieg reichen kann. Im Tabellenkeller jubelte Bremm II über den ersten Auswärtssieg.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 kam es am elften Spieltag zu einem Derby-Erfolg und einer herben Enttäuschung für einen Trainer. Während der SV Gonzerath und die SG Bremm II Kantersiege feierten, musste die SG Sohren eine bittere Pille schlucken.