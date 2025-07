Das hat sich in der Sommerpause in der Kreisliga B Staffel 9, die vom Fußballkreis Hunsrück/Mosel geleitet wird, in Sachen Transfers bei den neun Rhein-Hunsrücker Klubs getan.

Die Fußball-Kreisliga B Staffel 9 wird vom Kreis Hunsrück/Mosel und Spielleiter Michael Melzer geführt, aber nicht alle der 13 Teams der B Staffel 9 kommen aus dem Kreis Hunsrück/Mosel. Zu den neun Rhein-Hunsrücker Vereinen stoßen noch die Koblenzer Klubs SV Waldesch, FC Bassenheim und SV Untermosel Kobern-Gondorf II sowie Rhein/Ahr-Verein SG Mosel Löf II hinzu.

Bassenheim und Mosel Löf II sind wie der SSV Buchholz Aufsteiger aus der C-Klasse. A-Klasse-Absteiger sind der FC Emmelshausen-Karbach III (vormals FC Karbach II), die SG Oppenhausen/Nörtershausen und die SG Niederburg. Oppenhausen und Niederburg zählen auch zu den heißesten Titelanwärtern. Der Blick auf das Transfergeschehen in der B Staffel 9 bei den neun Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis:

FC Emmelshausen-Karbach III

Nach dem Abstieg und Rücktritt von Christopher Frensch übernimmt Fabio Schmitt das Traineramt beim FCEK III, unterstützt von Co-Trainer Lukas Will. Stefan Preuß und Hendrik Ullrich (Karriereende) verlassen den Verein, ebenso Iljaz Gubetini (TuS Rheinböllen). Zudem ist Reyad David als Spielertrainer nach Laudert gewechselt und Matthias Tigges, Kevin Kneip sowie Berkem Eral spielen künftig in der zweiten Mannschaft des neuen FCEK in der Bezirksliga. Der Fokus bei den Neuen liegt auf der Jugend – Niklas Bäcker, Arian Sepanlou und Lionel David rücken auf. Mit Josef Liesenfeld, Noah Schwaiger, Tayfun Sütemez und Jason Heringer schnuppern weitere Junioren erste Seniorenluft, werden aber weiterhin in der A-Jugend spielen. Extern stößt mit Marvin Nicodemus vom C-Klässler VfR Bad Salzig ein torgefährlicher Offensivmann dazu.

SG Ehrbachtal Ney

Der Ex-Rheinböllener Andy Herdt ist der neue SGE-Trainer, außerdem hat Torjäger Waldemar Frank, der in der Vorsaison nur sporadisch mitwirkte, die Zusage gegeben, als neuer spielender Co-Trainer unter Herdt aufzulaufen. Gleich vier A-Jugendliche (Niklas Bardtke, Jarno Seis, Felix Boos und Simon Schneider) sind zukünftig mit an Bord, demgegenüber steht nur ein Abgang. Routinier Erkan Eroglu wechselt zur SG Niederburg und folgt dorthin dem ehemaligen Ehrbachtaler Trainer Patric Muders.

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach

Bei der SG Laudert übernimmt Reyad David die Position als Spielertrainer, als Abgang ist lediglich Kevin Erdle (SG Biebertal) zu verzeichnen. Dafür wechselt Emmanuel David, Sohn von Reyad, aus der A-Jugend der JSG Hunsrück-Mittelrhein zum Team seines Vaters.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II

Die Bezirksliga-Reserve muss vier Abgänge verkraften: Torwart Leon Stollwerk wechselt zum C-Klässler TuS Ellern, Kevin Kassel und Dario Castonovo zieht es zum C-Klässler Rheinböllen II, zudem geht Tobias Gabel zu C-Klässler Türkgücü Simmern. Mit Florian Zimmer beendet ein Torwart seine Laufbahn, auch Timo Schmäl hängt nach einer schweren Knieverletzung die Schuhe an den Nagel. Dazu kommt der erst 17-jährige Nevio Acht von der SG Simmern/Soonwald. Er kann noch A-Jugend spielen, ist aber im Seniorenkader eingeplant.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid

Der neue Coach Patric Muders, der von 2014 bis 2019 die SG schon trainiert hat, muss die Abgänge von Torwart Christoph Pabst (SG Jugenheim/Partenheim, B-Klasse Mainz-Bingen) und Etienne Rodenberger-Geisner (SG Ehrbachtal Ney) verkraften. Dafür kann er aber auch drei Neue begrüßen. Erkan Eroglu (SG Ehrbachtal Ney), Christopher König (SC Weiler) und Aziz Ghannem (FC Urbar/Koblenz) verstärken den Absteiger aus der A-Klasse.

SG Viertäler Oberwesel II

Die Zweite der SG Viertäler Oberwesel begrüßt mit Rafael Sousa (TuS Rheinböllen; gleichzeitig Trainer der Oberweseler Bezirksliga-Mannschaft), Sebastian Hofmann (Hassia Kempten) und Calvin Dietz (SC Weiler) drei externe Neuzugänge, dazu stoßen mit Luca Hudalla, Markus Schönleber, Noah Malchus und Levin Münch gleich vier Eigengewächse zum Team. Auf der Abgangsseite stehen Andreas Dalgaard, Simon Viehrig und Christoph Lambrich. Das Trio beendet seine aktiven Karrieren.

i Mittelfeldmann Bjarne Lips (in Blau, am Ball) ist nach einem halben Jahr beim Bezirksligisten TSV Emmelshausen, drei Jahren in den USA und - als Lips in der Zeit mehrere Monate in der Heimat war - 22 Oberligapartien für den FC Karbach, nun bei seinem Heimatverein SG Urbar/Werlau in der B-Klasse gelandet und dürfte mit dem ebenfalls verpflichteten Stürmer Dustin Vogt (früher Oberwesel) das Niveau beim Tabellenzehnten der Vorsaison deutlich anheben. hjs-Foto

SG Oppenhausen/Nörtershausen

Christian Staaden war vergangene Saison noch spielender Co-Trainer, nun konzentriert er sich voll auf das Traineramt an der Seitenlinie. Ihm steht Rückkehrer Demetrius Pfoo (SSV Boppard) zur Verfügung, Ricardo de Sousa kommt vom TuS Rheinböllen. Auch Jörn Reck (TSV Emmelshausen) ist neu dabei, allerdings wegen eines Amerika-Aufenthalts erst ab der Rückrunde. Abgänge gibt es nicht zu verzeichnen beim Absteiger aus der A-Klasse.

SG Urbar/Werlau

Mit Torsten Schneider (früher SG Soonwald/Simmern) übernimmt ein neuer Mann das Ruder an der Seitenlinie, ihm stehen drei Neue zur Verfügung. Bjarne Lips (Oberliga-Erfahrung beim FC Karbach) kommt vom TSV Emmelshausen, Dustin Vogt (früher bei Oberwesel in der Bezirksliga gespielt) kommt vom TSV Mainz-Ebersheim und mit Noah Dietrich stößt ein Eigengewächs zum Kader. Abgänge gibt es in Urbar/Werlau in diesem Sommer nicht.

SSV Buchholz

Der neue Coach Michael Pandorf hat sein Team für die kommende mit drei Spielern von seinem Ex-Verein BSC Güls verstärkt: Björn Otte (wird auch Co-Trainer), Florian Maniera und Yanneck Sürig haben zugesagt. Mit Florian Hörth aus Oppenhausen/Nörtershausen und Zdravko Vrdoljak aus Oberdorfelden kommen zwei weitere Akteure. Einziger Abgang beim Aufsteiger ist Florian Schommers, er hört auf.

B Staffel 9: Die ersten drei Spieltage im Überblick

1. Spieltag (8.-10. August): FC Emmelshausen-Karbach III – SG Urbar/Werlau, SV Untermosel Kobern-Gondorf II – SG Ehrbachtal Ney, SSV Buchholz – SG Mosel Löf II, FC Bassenheim – SG Oppenhausen/Nörtershausen, SG Viertäler Oberwesel II – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach, SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – SV Waldesch. Spielfrei: SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II.

2. Spieltag (15.-17. August): Waldesch – Untermosel II, Mosel Löf II – Mörschbach II, Ehrbachtal – Buchholz, Laudert – Niederburg, Oppenhausen – Oberwesel II, Urbar/Werlau – Bassenheim. Spielfrei: Emmelshausen-Karbach III.

3. Spieltag (24. August): Untermosel II – Laudert, Oberwesel II – Urbar/Werlau, Mörschbach II – Ehrbachtal, Buchholz – Waldesch, Bassenheim – Emmelshausen-Karbach III, Niederburg – Oppenhausen. Spielfrei: Mosel Löf II.