Fußball-Kreisliga B5 Torhungriges Duo: Klotz und Beier treffen fünf Mal 10.11.2025, 11:23 Uhr

i Paul Frank (am ball, bedrängt von Niederneisens Max Miller) setzte an der Aar mit den Sportfreunden Bad Ems den Durchmarsch unbeirrt fort. Andreas Hergenhahn

Die Nassoven waren im Kampf um Platz zwei in der Fußball-Kreisliga B5 der große Gewinner des Tages: Während die Konkurrenz patzte, nahmen die Lahnstädter alle drei Punkte vom Katzenelnbogener Hellenhahn mit nach Hause und kletterten auf Rang drei.

Dass die Sportfreunde Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5 alles andere als optimal aufgehoben sind, demonstrieren sie Woche für Woche gegen hoch motivierte Gegner. Nach Patzern der Tabellennachbarn beträgt der Vorsprung der Kurstädter bereits elf Zähler.







