Torhungriges Duo: Klotz und Beier treffen fünf Mal

Die Nassoven waren im Kampf um Platz zwei in der Fußball-Kreisliga B5 der große Gewinner des Tages: Während die Konkurrenz patzte, nahmen die Lahnstädter alle drei Punkte vom Katzenelnbogener Hellenhahn mit nach Hause und kletterten auf Rang drei.
Dass die Sportfreunde Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5 alles andere als optimal aufgehoben sind, demonstrieren sie Woche für Woche gegen hoch motivierte Gegner. Nach Patzern der Tabellennachbarn beträgt der Vorsprung der Kurstädter bereits elf Zähler.