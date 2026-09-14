In der Kreisliga B3 hat es auch Absteiger SG DJK Neustadt-Fernthal erwischt. Der Ex-A-Ligist musste sich im Spitzenspiel beim CSV Neuwied geschlagen geben. An der Spitze bleibt der SV Rengsdorf. Der TuS Asbach II sorgte für einen wilden Spielverlauf.
Lesezeit 2 Minuten
Mit dem 4:1 gegen den HSV Neuwied II hat der SV Rengsdorf am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 die Tabellenführung behauptet. Der punktgleiche Rangzweite CSV Neuwied gewann das Spitzenspiel gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal mit 1:0 und fügte dem A-Klassen-Absteiger die erste Niederlage zu.