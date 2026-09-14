Asbach dreht bei 6:2 spät auf
Tor nach Ecke reicht CSV im Topspiel gegen Neustadt
Die Melsbacher um Kapitän Philipp Schellhaas (rechts) kamen im Heimspiel gegen Oberbieber (links Michael Neumann) überhaupt nich
Die Melsbacher um Kapitän Philipp Schellhaas (rechts) kamen im Heimspiel gegen Oberbieber (links Michael Neumann) überhaupt nicht zum Zug. Am Ende stand es 0:4 aus Sicht der Gastgeber.
Jörg Niebergall

In der Kreisliga B3 hat es auch Absteiger SG DJK Neustadt-Fernthal erwischt. Der Ex-A-Ligist musste sich im Spitzenspiel beim CSV Neuwied geschlagen geben. An der Spitze bleibt der SV Rengsdorf. Der TuS Asbach II sorgte für einen wilden Spielverlauf.

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Mit dem 4:1 gegen den HSV Neuwied II hat der SV Rengsdorf am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 die Tabellenführung behauptet. Der punktgleiche Rangzweite CSV Neuwied gewann das Spitzenspiel gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal mit 1:0 und fügte dem A-Klassen-Absteiger die erste Niederlage zu.
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