Asbach dreht bei 6:2 spät auf Tor nach Ecke reicht CSV im Topspiel gegen Neustadt Daniel Korzilius 14.09.2026, 10:31 Uhr

i Die Melsbacher um Kapitän Philipp Schellhaas (rechts) kamen im Heimspiel gegen Oberbieber (links Michael Neumann) überhaupt nicht zum Zug. Am Ende stand es 0:4 aus Sicht der Gastgeber. Jörg Niebergall

In der Kreisliga B3 hat es auch Absteiger SG DJK Neustadt-Fernthal erwischt. Der Ex-A-Ligist musste sich im Spitzenspiel beim CSV Neuwied geschlagen geben. An der Spitze bleibt der SV Rengsdorf. Der TuS Asbach II sorgte für einen wilden Spielverlauf.

Mit dem 4:1 gegen den HSV Neuwied II hat der SV Rengsdorf am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 die Tabellenführung behauptet. Der punktgleiche Rangzweite CSV Neuwied gewann das Spitzenspiel gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal mit 1:0 und fügte dem A-Klassen-Absteiger die erste Niederlage zu.







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