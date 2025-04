Vulkaneifel Üdersdorf ist seit Ostern Meister in der B Staffel 12, Struth ist abgestiegen und Daun so gut wie. Spannend ist noch die Frage: Wer wird Vizemeister und hat dann per Quotientenregelung große Chancen, in die A-Klasse aufzusteigen?

Die drei COC-Teams der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 treffen am 22. Spieltag allesamt auf Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Los geht es am Freitag in Gevenich.

SG Eifelhöhe – SG Boos/Weiler (Fr., 20 Uhr, in Gevenich). Mit einem Sieg gegen den Zweiten könnte der Vierte Eifelhöhe doch noch mal die Vizemeisterschaft ins Visier nehmen. Dann wäre es nur noch ein Punkt Rückstand auf Boos, 13 der 15 B-Klasse-Vizemeister steigen in die A-Klasse auf. Trainer Tobias Stephan sagt nach fünf Siegen in Folge: „Wir fahren gut mit dem Ansatz, dass das nächste Spiel das wichtigste ist.“ Altbekannte Basics sind für ihn die Eckpfeiler der starken Ergebnisse zuletzt. „Leistung, Engagement, Intensität und Siegeswillen – all das hat gestimmt und das gilt es nun wieder abzurufen“, so Stephan. Aufgrund einer Veranstaltung in Büchel wird das Spiel in Gevenich angepfiffen.

SG Vordereifel II – SG Darscheid/Mehren (So., 14.30 Uhr, in Laubach). Das Spiel beginnt am Sonntag erst um 14.30 Uhr. „Wir sind dem Wunsch des Gegners nachgekommen, der abends eine Feier hat“, sagt Trainer Wolfgang Bretz. Wie so häufig kann noch nicht sagen, wer ihm letztendlich zur Verfügung steht, zumal die Platzverweise von Patryk Koczyba und Justin Reuter beim 0:2 gegen Eifelhöhe ein weiteres Loch reißen. „Wir werden alles in die Waagschale werfen“, so Bretz vor dem Duell des Zehnten gegen den Sechsten.

SG Hocheifel Adenau – SG Auderath/Alflen (So., 14.30 Uhr). In der Vorwoche trotzte Auderath dem Zweiten Boos einen Punkt ab, nun erwartet Coach Patrick Fischer mit dem Fünften am Nürburgring eine „ähnliche Aufgabe, bei der wir eine ähnlich starke Leistung brauchen, um was zu holen“. Er fordert von seiner Mannschaft, daran zu glauben, einem Favoriten wieder ein Bein stellen zu können: „Bekommen wir es hin, unsere PS auf die Straße zu bringen, wird es auch für sie schwierig, Punkte einzufahren. So selbstbewusst müssen wir auftreten.“ Auderath ist Drittletzter, hat aber neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.