Vielleicht wird schon am Freitagabend die Meisterschaft in der Kreisliga B 8 entschieden. Vielleicht gewinnt allerdings Verfolger TuS Kottenheim auch bei Tabellenführer SG Dernau/Mayschoß und macht den Titelkampf wieder spannend.

Nach kurzer Osterpause geht es in der Fußball-Kreisliga B 8 in die heiße Phase. Fünf Spieltage vor Saisonende treffen Tabellenführer SG Dernau/Mayschoß und Verfolger TuS Kottenheim im direkten Duell aufeinander. Die in der zweiten Saisonhälfte noch unbesiegte SG Walporzheim/Bachem ist in Lauerstellung und erwartet den SC Rhein-Ahr Sinzig. Auch im Tabellenkeller wird es spannend. Fünf Teams machen den zweiten Abstiegsplatz unter sich aus.

SG Dernau/Mayschoß – TuS Kottenheim (Fr., 19.30 Uhr)

Fällt hier bereits eine Vorentscheidung im Titelkampf? Oder bahnt sich ein spannendes Saisonfinale an? Die Gastgeber haben drei Zähler Vorsprung vor den Kottenheimern. Das Hinspiel geriet zu einer deutlichen Angelegenheit, der TuS gewann mit 6:1. „Die zweite Halbzeit war vielleicht die beste unserer Saison. Doch davon lässt sich nun nichts mehr ableiten. Man darf wirklich ein gutes Spiel auf Augenhöhe erwarten“, meint Kottenheims Spielertrainer David Schmitz. „Wir sind guter Dinge und guter Stimmung nach der Osterpause. Der Druck liegt eher bei den Kottenheimern“, sagt Dernaus Trainer Michael Radermacher. Daniel Surges ist privat verhindert, Eike Creuzberg weiterhin gesperrt.

SG Westum/Löhndorf II – SG Niederzissen/Wehr (Fr., 19.30 Uhr)

„Eigentlich ist es total einfach. In den letzten Spielen, gerade wenn es um nicht mehr viel geht, da zeigt sich der Charakter der Mannschaft. Wir wollen weiter Spiele gewinnen“, sagt Westums Trainer Martin Münch, der zwei Neuzugänge zur kommenden Saison vermelden kann. Fatlum Canolli (SG Heimersheim) und Michel Strauß (Grafschafter SG) werden die Westumer Reserve verstärken. „Dadurch, dass jetzt drei Teams gleichauf liegen, ändert sich für uns nichts. Wir müssen uns das nötige Glück, das wir nicht oft hatten, weiter hart erarbeiten“, so der Niederzissener Trainer Bernd Hartung.

SV Eintracht Mendig II – TuS Oberwinter II (Fr., 20 Uhr)

„Die Personallage bleibt angespannt. Es ist alles etwas unklar und wir müssen viel improvisieren. Aber die Mendiger wackeln augenscheinlich auch. Eigentlich kann alles passieren“, schätzt TuS-Trainer Dennis Karpp. Immerhin ist Leistungsträger Justin Schällhammer wieder fit und einsatzbereit. „Unseren Negativstrudel bemerkt man natürlich auch im Trainingsbetrieb. Wir wollen wieder mehr Spaß, den holt man sich vor allem durch Siege“, weiß der Mendiger Coach Steven Brandt.

SV Oberzissen II – SG Ahrtal Insul (Sa., 15.30 Uhr)

Der SVO ist nach fünf Siegen in Serie ohne Gegentor nahe dran an den Nichtabstiegsplätzen. „Jetzt kommt aber der tabellarisch schwerste Gegner bislang. Unsere Serie soll dennoch nicht reißen. Niemand hat mehr mit dieser Chance gerechnet, die wir nun haben. Jetzt wollen wir auch alles daran setzen, es zu Ende zu führen“, sagt SVO-Trainer Luca Beyermann. „Es wird ein hartes Brett“, glaubt der Ahrtaler Trainer Michael Zimmermann, „auswärts haben wir ohnehin unsere Schwierigkeiten. Immerhin sieht es personell gut aus.“

SV Kripp – TuS Mayen II (Sa., 17.30 Uhr)

Nach dem Sieg in Oberwinter haben die Kripper derzeit die besten Karten der fünf Teams, die noch bangen müssen. „Allerdings spielen zwei direkte Konkurrenten auch noch gegen die Sinziger. Das muss man berücksichtigen. Aber wir wollen uns unabhängig machen, die Leistung von vor zwei Wochen wiederholen“, sagt der Kripper Trainer Mario Brötz. „Aus der Tabelle ziehen wir keine Motivation für die Restsaison. Wir wollen wieder konstanter auftreten und vermeintlich einfache Gegentore vermeiden“, erklärt der Mayener Trainer Michael Brodam.

Grafschafter SG II – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II (So., 12 Uhr)

GSG-Trainer Bernhard Zöllner ist nach seiner Roten Karte in Mayen für die verbleibenden fünf Spiele gesperrt worden, leitet aber weiter das Training und wird während der Partie von Co-Trainer Christian Wagner vertreten. „Ich hoffe, dass wie diese Partie mit dem nötigen Ernst angehen und kann nur warnen. Es sind sehr wichtige drei Punkte für uns. Man muss Sinzig Respekt zollen, dass sie diese Saison so durchziehen. Das macht auch nicht jede Mannschaft“, meint GSG-Trainer Zöllner.

SG Walporzheim/Bachem – SC Rhein-Ahr Sinzig (So., 13.30 Uhr)

Die Gastgeber schauen sich am Freitag gemeinsam das Topspiel an und wollen dann dem Spitzenduo weiter Druck machen. „Aber eigentlich ist es uns egal, wie das Topspiel ausgeht. Wir wollen und müssen wohl auch die letzten fünf Spiele gewinnen, um da oben noch dazwischenzufunken“, erklärt der Walporzheimer Trainer Lars Huther, den im Defensivbereich ein paar Personalsorgen umtreiben. Winterneuzugang Belmin Muric dürfte nach Verletzung sein Debüt für die SG geben. „Ich hatte meinen Trainerstart in Bachem/Walporzheim. Natürlich ist es für mich immer ein interessantes Spiel. Tabellarisch geht es für uns um nicht mehr so viel, aber wir wollen unsere Jahresbilanz schon noch verbessern. Ein munteres Spiel ist bestimmt zu erwarten“, sagt Sinzigs Trainer Mirco Walser.