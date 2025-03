In den B-Klassen wurde auch unter der Woche schon reichlich Fußball gespielt. Auch am Wochenende haben die Fans von Freitag bis Sonntag die freie Auswahl.

Noch nicht bei allen Fußball-B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied läuft es rund.

Kreisliga B2

Auf dem Kunstrasenplatz in Mündersbach empfängt der Tabellenfünfte SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach den Rangdritten SG Meudt/Berod (So., 15 Uhr). Das Hinspiel endete 2:2.

Kreisliga B3

Nach dem 0:8-Debakel gegen Thalhausen ist der SV Windhagen II auf Wiedergutmachung aus gegen den SV Rengsdorf (So., 12 Uhr) und muss dabei den Rengsdorfer Angreifer Jakob Walinowicz im Auge behalten, der in der Vorwoche beim 6:4 in Vettelschoß fünf Treffer erzielte. Nach verpatztem Start ins Fußballjahr wollen sowohl die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II (3:7 bei den Kickers Westerwald) als auch der TuS Asbach II (0:5 gegen Rheinbreitbach) diesmal defensiv stabiler agieren (So., 13 Uhr in Straßenhaus).

Beim 8:0 gegen Windhagen II stand der SG Thalhausen/Maischeid kein Torhüter zur Verfügung, sodass mit Christian Flammersfeld ein Feldspieler das Tor hütete. Gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II hofft SVT-Coach Dirk Hulliger auf die Rückkehr eines etatmäßigen Schlussmanns zwischen die Pfosten (So., 14.30 Uhr in Großmaischeid). Der Tabellenzweite SSV Weyerbusch geht als Favorit in die Partie gegen das Schlusslicht FV Rot-Weiß Erpel (So., 14.30 Uhr). Die bisherigen drei Duelle gingen alle an den SSV bei einem Torverhältnis von 13:1.

Der SV Rheinbreitbach steuert unbeirrt auf den direkten Wiederaufstieg zu und will gegen die SG Puderbach II nach zwei 5:0-Siegen auch das dritte Spiel nach der Winterpause gewinnen (So., 14.30 Uhr).

Kreisliga B4

Nach dem 0:4 beim FV Engers II ist der SV Melsbach erneut gegen einen Aufstiegskandidaten gefordert (Fr., 20 Uhr): Bei der SG Feldkirchen/Hüllenberg wusste Trainer Stefan Linnig den Kantersieg gegen Heimbach-Weis II einzuordnen: „Natürlich nimmt man ein 10:0 zum Jahresstart gerne mit, aber im Kampf um den Aufstieg gilt es ganz sicher noch dickere Bretter zu bohren.“ Für den SSV Heimbach-Weis II kommt es hingegen knüppeldick, denn mit dem Tabellenzweiten VfL Wied Niederbieber wartet der nächste Brocken auf den Vorletzten (So., 12.30 Uhr).

Im Topspiel stehen sich mit den CSV Neuwied und dem FV Engers II zwei Titelaspiranten im direkten Duell gegenüber (So., 14.30 Uhr in Feldkirchen). Der Tabellenführer VfL Oberbieber will sich vom 2:2-Unentschieden gegen Miesenheim nicht aus dem Tritt bringen lassen und im Heimspiel gegen den FC Alemannia Plaidt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren (So., 15 Uhr). Die Begegnung der SG Neuwied bei der SG Maifeld II wurde auf Mittwoch, 16. April, verlegt.

Unter der Woche spielten:Spfr Miesenheim – CSV Neuwied 5:6 (3:2). Tore: 0:1 Julian Penner (2.), 1:1 Denis Stockmann (5.), 1:2 Fabian Harder (14.), 2:2 Onur Ekici (15.), 3:2 Leonard Brohlburg (25.), 3:3 Lucas Krahn (48.), 3:4 Michael Wolf (50.), 4:4 Leonard Brohlburg (53.), 5:4 Burim Zeneli (56.), 5:5, 5:6 Lucas Krahn (79., 90.+4). SG Neuwied – SG Hambuch 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Maurice Barein (14., 20., 90.).