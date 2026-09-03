Burgbrohl erzielt ersten Sieg Topspiel: Bleibt Vinxbachtal gegen Kripp ungeschlagen? Lutz Klattenberg 03.09.2026, 12:38 Uhr

i Gegen die SG Walporzheim hatten der SC Sinzig um Christoph Kläser (am Ball im gelben Trikot) beim 0:4 keine Chance, nun geht es für den SC in Eich weiter. Derweil empfängt Walporzheim die SG Kempenich. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am fünften Spieltag der Kreisliga B 7 trifft Tabellenführer Walporzheim auf die Kempenicher. Der SC Rhein-Ahr Sinzig muss im Spiel gegen Eich auf Jan Enzmann verzichten, und die Remager können nicht auf ihrem Kunstrasen spielen.

Der fünfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 erstreckt sich über mehrere Tage. Am Mittwochabend bereits holte sich die SpVgg Burgbrohl den ersten Saisonsieg auf eigenem Platz gegen die SG Landskrone Heimersheim II. Die Partie des SV Remagen gegen den SV Oberzissen II wurde nach Platzsperre in den Oktober verlegt.







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