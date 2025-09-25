Zwei Topspiele am Sonntag Top-Vier sind in Feldkirchen und Heddesdorf unter sich Daniel Korzilius 25.09.2025, 13:32 Uhr

i Spitzenreiter CSV Neuwied könnte als großer Gewinner aus dem achten Spieltag hervorgehen, wenn er sein Spiel gegen Linz II gewinnt und sich die Verfolger Feldkirchen und SG Neuwied gegenseitig Punkte nehmen. Jörg Niebergall

In der Kreisliga B3 hat es der Staffelleiter wohl gut gemeint mit dem achten Spieltag, an dem es zu direkten Duellen der vier Topteams kommt.

Am Wochenende steht in den Fußball-Kreisligen B der achte Spieltag auf dem Programm. In der B3 kommt es dabei gleich zu zwei Spitzenspielen. Kreisliga B1Beim jüngsten 2:2 beim noch sieglosen Schlusslicht in Niederhausen kassierte die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II um Spielertrainer Kevin Herrmann den Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit und möchte den zweiten Saisonsieg nun gegen den punktgleichen SV Adler ...







