Spitzenspiel am Freitagabend Top-Teams Schönstein und Atzelgift eröffnen Spieltag Jona Heck 10.09.2026, 13:59 Uhr

i Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb Sebastian Simon) wollen im Top-Duell mit Atzelgift ungeschlagen bleiben. Manfred Böhmer/balu

Fußball-Kreisliga B1: Spannung im Spitzenspiel zwischen Schönstein und Atzelgift. Alsdorf dominiert die Liga bisher mit 30:1 Toren. Etzbach kämpft ums Überleben am Tabellenende.

Der fünfte Spieltag der Kreisliga B1 ist offiziell erst am Dienstagabend zu Ende gegangen. Dort traf die SG Honigsessen/Katzwinkel auf die SG Atzelgift/Nister, da das Spiel vom Wochenende auf Dienstag gelegt wurde. Die Atzelgifter gaben sich in Birken-Honigsessen keine Blöße und konnten souverän mit 3:0 gewinnen.







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