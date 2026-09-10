Fußball-Kreisliga B1: Spannung im Spitzenspiel zwischen Schönstein und Atzelgift. Alsdorf dominiert die Liga bisher mit 30:1 Toren. Etzbach kämpft ums Überleben am Tabellenende.
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Der fünfte Spieltag der Kreisliga B1 ist offiziell erst am Dienstagabend zu Ende gegangen. Dort traf die SG Honigsessen/Katzwinkel auf die SG Atzelgift/Nister, da das Spiel vom Wochenende auf Dienstag gelegt wurde. Die Atzelgifter gaben sich in Birken-Honigsessen keine Blöße und konnten souverän mit 3:0 gewinnen.