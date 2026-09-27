Tom Tiede war der Mann des Tages im Spitzenspiel der B Staffel 8: Tiede traf dreimal für den SV Mendig II beim 3:1-Sieg beim TuS Hausen. Mendig II (2.) hat Hausen (1.) in der Tabelle nun punktemäßig eingeholt, beide haben 19 Zähler.
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Am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hat Spitzenreiter TuS Hausen seine erste Saisonniederlage kassiert. Weil der SV Eintracht Mendig II im direkten Duell gewann, sind beide Teams nun punktgleich an der Spitze.DJK Kruft/Kretz – SV Untermosel Kobern-Gondorf II 2:5 (0:3).